기재부 원스톱 수출·수주지원단, 부산 벡스코서 설명회 개최 6개 정책금융기관 참여…관세피해 기업 대출 등 최신 지원책 안내 홈페이지·카톡 채널 통해 사후 상담·애로 해소 지원도 지속

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부와 정책금융기관이 손잡고 부산·울산·경남 수출기업을 위한 금융지원 대책 홍보에 나섰다.

기획재정부는 22일 원스톱 수출·수주지원단이 부산 벡스코에서 ‘부산·울산·경남 수출기업 금융지원 프로그램 설명회’를 개최했다고 밝혔다. 이번 행사는 부산시와 6개 정책금융기관이 공동으로 참여해 지역 수출기업들에게 맞춤형 금융 지원 정보를 제공하기 위해 마련됐다.

이번 설명회는 최근 통상환경 변화로 금융 수요가 커진 수출기업, 특히 지방 중소‧중견기업들의 애로 해소를 목적으로 했다. 최근 발표된 대미(對美) 관세협상 후속 지원대책(9월)과 연계된 금융지원 사업 내용을 포함해, 현장에서 최신 정보를 공유했다. 관세청이 지난 8일 대미 수출기업을 대상으로 실시한 설문조사에서도 ‘수출금융지원’이 최우선 과제로 꼽힌 바 있다.

행사에서는 수출입은행, 무역보험공사, 중소벤처기업진흥공단, 신용보증기금, 기술보증기금, IBK기업은행 등 정책금융기관이 각 기관별 지원 프로그램과 신청 방법을 설명했다. 위기대응특별프로그램 지원요건 완화(수출입은행), 관세피해기업 지원대출(기업은행) 등 달라진 제도도 안내됐다. 이어진 질의응답 시간에서는 기업들이 필요한 금융정보를 직접 확인하고 상담을 받을 수 있었다.

지원단은 설명회에 참석한 기업들이 실제 정책금융 활용 과정에서 어려움을 겪을 경우, 전용 홈페이지나 카카오톡 채널을 통해 애로사항을 접수하고 해결을 지원할 계획이다. 또한 향후에도 권역별로 설명회를 지속 개최해 지역 기업들의 금융 접근성을 높이겠다고 밝혔다.