비번 날 음주운전자 검거

[헤럴드경제=이영기 기자] 술을 마시고 태연하게 운전하며 주차장을 나서던 음주 운전자가 비번 날 외식을 나온 경찰 부부에게 딱 걸렸다.

서울서부경찰서는 최근 서부경찰서 소속 경찰관이 비번 중에도 책임감을 발휘해 음주 운전자를 검거했다고 19일 밝혔다.

서부서·은평서 소속 부부 경찰관은 지난달 26일 경기 고양시의 한 식당에서 음주 운전자 A씨를 포착해 검거했다. 경찰 부부는 식당에서 술을 마셨던 A씨가 술에 취한 채 운전석에 탑승한 후 차량을 운전하며 식당 주차장을 빠져나가는 모습을 발견했다.

그 모습을 본 경찰 부부는 즉시 112에 신고했다. 이어 경찰 부부는 개인 차량으로 A씨를 추격하며 출동 경찰관들에게 위치를 공유했다.

A씨가 인근 카페 주차장으로 들어가자 부부 경찰은 개인 차량으로 A씨의 차량을 막아 도주를 막았다. 경찰 부부는 곧바로 차에서 내려 A씨를 추궁해 음주 운전 사실을 확인해 현장에 도착한 경찰관들에게 신병을 안전하게 인계했다. 음주측정 결과 A씨는 면허정지 수준의 혈중알코올 농도(0.038%)가 측정됐다.

서울서부경찰서 관계자는 “부부가 비번 날에도 경찰관으로서의 책임감과 사명감을 잊지 않고 시민의 생명과 안전을 위해 신속한 대응을 보여준 사례”라며 “경찰의 사명감에는 쉬는 날이 없듯 음주 운전도 언제 어디서든 반드시 적발된다는 인식을 가져주시길 바란다”고 당부했다.