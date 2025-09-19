[헤럴드경제=김보영 기자] 북서태평양에서 발생한 3개의 열대저압부가 모두 태풍으로 발달한 가운데, 주말 내내 비가 이어질 전망이다.

19일 기상청에 따르면 지난 18일 낮 17호 태풍 미탁이 발생한 데 이어 이날밤 18호 태풍 라가사(Ragasa)와 19호 태풍 너구리(Neoguri)까지 잇따라 발생했다.

‘미탁’은 비교적 세력이 약한 태풍으로 현재 홍콩 방향으로 이동 중이며, 20일쯤 열대저압부로 약화될 가능성이 크다. ‘너구리’는 일본 동쪽 해상으로 북상하다가 21일부터 방향을 틀어 다시 바다 쪽으로 빠져나갈 것으로 예상된다.

라가사의 경우 올해 발생한 태풍들 중 위력으로는 수위에 드는 강도 3까지 몸집을 키우며 꽤 강한 태풍이 될 전망이다. 예상경로인 필리핀 루손섬 북쪽~대만 남쪽~홍콩과 광둥성 등 중국 남부 지역에 직·간접 영향을 끼칠 것으로 예상된다. 다만 방향을 바꿔 북상할 가능성도 있다.

기상청은 19일 오후부터 서쪽에서 저기압이 접근하면서 밤부터 전국 대부분 지역에 비가 내릴 것으로 전망했다. 비는 20일 오전까지 이어지겠고, 강원 동해안은 21일 오전까지 비가 내리는 곳이 있겠다.

가장 강하게 비가 쏟아지는 시간대는 20일 새벽부터 아침 사이가 될 것으로 보인다. 이때 충남 남부 서해안과 전북 서해안을 중심으로 시간당 30㎜ 안팎의 집중호우가 쏟아질 가능성이 있다.

전국적으로 예상되는 누적 강수량은 10~60㎜다. 최근 잇따른 비로 저수율이 조금씩 회복된 강릉에는 21일 오전까지 10~40㎜의 추가 강수가 내릴 것으로 예측된다.

기온은 당분간 선선한 가을 날씨가 이어질 전망이다. 기상청은 “시원하고 건조한 공기가 상공에 자리 잡으면서 기온이 내려간 상태에서 동풍류가 유입돼 신선한 날씨가 당분간 이어질 것으로 보인다”고 전했다