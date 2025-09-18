원칙있는 운용 통한 월분배 상품 지속 가능성 강조 코스피200·배당성장주 기반 은퇴 투자자 맞춤형 월분배 상품

[헤럴드경제=경예은 기자] 미래에셋자산운용이 국내 최초로 ‘타겟커버드콜 전략’을 접목한 신상품을 선보였다. 고분배 경쟁이 치열해지는 가운데 안정적인 현금흐름과 원금 성장을 동시에 추구하는 새로운 위클리커버드콜 상장지수펀드(ETF)다.

미래에셋자산운용은 18일 을지로 미래에셋센터원에서 기자간담회를 열고 오는 23일 한국거래소에 신규 상장하는 타겟위클리커버드콜 ETF 2종을 공개했다. 이날 선보이는 상품은 ‘TIGER 200타겟위클리커버드콜 ETF’, ‘TIGER 코리아배당다우존스위클리커버드콜 ETF’다.

윤병호 미래에셋자산운용 전략ETF운용본부장은 “코스피200의 지난 20년간 연평균 수익률은 약 8% 수준이지만 국내 커버드콜 ETF 평균 분배율은 17%에 달해 장기 원금 훼손 우려가 크다”며 “TIGER의 7% 위클리커버드콜 시리즈는 고분배 유혹을 배제하고 지속가능한 현금흐름을 제공하는 데 초점을 맞췄다”고 강조했다.

이번 상품은 연간 약 7%수준의 옵션 프리미엄 수익을 목표로 한다. ‘TIGER 200타겟위클리커버드콜 ETF’는 연 7%, ‘TIGER 코리아배당다우존스위클리커버드콜 ETF’는 주식배당금을 포함해 연 10~12% 수준의 분배율이 예상된다. 분배금 지급뿐 아니라 ETF 가격 상승에 따른 원금 성장까지 노릴 수 있는 구조로 설계됐다.

또한 타겟위클리커버드콜 전략을 통해 하방 방어력도 갖췄다. 상대적으로 주가가 변동성이 낮은 배당성장주에 옵션 프리미엄을 통한 안정적인 인컴을 바탕으로 하방 리스크 제한을 기대할 수 있다는 설명이다.

기초지수 편입 종목을 살펴보면 지난달 29일 기준 TIGER 200타겟위클리커버드콜 ETF는 삼성전자(22.94%)와 SK하이닉스(10.61%)를 가장 큰 비중으로 담았다. 이어 ▷KB금융지주(2.47%) ▷한화에어로스페이스(2.18%) ▷현대차(2.09%) ▷NAVER(1.94%) ▷신한지주(1.92%) ▷두산에너빌리티(1.86%) ▷셀트리온(1.83%) ▷기아(1.82%) 등이 편입 종목에 포함됐다.

TIGER 코리아배당다우존스위클리커버드콜 ETF는 현대글로비스(5.50%)가 최대 비중을 차지했으며 ▷삼성생명(4.76%) ▷DB손해보험(4.46%) ▷BNK금융지주(4.46%) ▷우리금융지주(4.37%) ▷JB금융지주(4.25%) ▷기업은행(4.10%) 등 주요 금융주가 다수를 차지했다. 여기에 기아(3.98%), 현대차(3.98%), 하나금융지주(3.91%) 등이 이름을 올렸다.

또한 두 상품을 함께 활용하면 격주 분배 포트폴리오 구성이 가능하다. ‘TIGER 200타겟위클리커버드콜ETF’는 매월 15일, ‘TIGER 코리아배당다우존스 위클리커버드콜 ETF’는 매월 말 분배를 시행한다. 특히 옵션 프리미엄에서 발생하는 분배 재원은 비과세 항목으로, 투자자는 분배금의 일부에 대해 세제 혜택도 누릴 수 있다.

김남기 미래에셋자산운용 ETF운용부문 대표는 “미래에셋 TIGER ETF는 올바른 월배당 투자문화를 정착시키는 데 앞장서고 있다”며 “투자자들이 인컴수익과 자본수익을 명확히 이해할 수 있도록 홈페이지 공시를 강화하고, 교육을 통해 장기투자 문화가 자리 잡도록 지속적으로 지원하겠다”고 밝혔다.