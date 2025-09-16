[헤럴드경제=김주리 기자] 비계 삼겹살과 렌터카 바가지 논란 등으로 울릉도가 몸살을 앓고 있는 가운데 결국 고립 위기에 직면했다.

15일 업계에 따르면 최근 울릉군청 홈페이지에는 ‘여객선 문제 이유를 막론하고 정상화 돼야 한다’는 제목의 글이 올라왔다. 작성자는 “후포배 사라지고, 강릉배 곧 사라지고, 엘도라도는 휴항 중”라고 적었다. 또 자치단체장은 물론, 의원들까지 언급하며 “누구 책임이냐, 이러다 주민들 다 죽겠다”고 호소했다.

실제 경북 울진 후포~울릉을 잇는 썬플라워크루즈는 고장과 경영난으로 이달부터 운항을 중단했고, 970명을 태울 수 있는 엘도라도 익스프레스호도 4월 이후 사실상 멈춰 선 상태다. 29일부터는 대체 선박 썬라이즈호가 투입될 예정이다.

배상용 울릉군발전연구소장은 울릉군청 홈페이지에 ‘오늘부터 운항중단한, 썬플라워크루즈 사태를 지켜보며’라는 제목의 글을 올리며 “정부는 세월호 참사이후 파기한, 여객선 적치율을 재건해 여객선 신규노선 허가의 문턱을 다시 높이고, 기존 선사의 경쟁력을 높이는데 주력해야 한다”고 주장했다.

이어 “노선은 울릉군에서 소유하고 적정한 선사를 공모해서 경영을 위탁하고 적정선의 이윤을 보장해주는 여객선 준공영제의 시행이 모범답안”이라며 “여객선 수를 줄이는 노력을 해야하고, 선사의 이윤이 충족돼야 관광입도 울릉도가 완성된다”고 덧붙였다.

울릉도를 찾는 관광객은 해마다 감소하고 있다. 울릉군에 따르면 관광객 수는 2022년 46만명에서 2024년 38만명으로 급감했다. 올해도 1~7월 기준 20만9006명으로, 전년 동기 대비 9.6% 감소했다. 코로나19 이후 해외여행 수요가 증가한 것도 영향을 줬지만, 핵심은 ‘비싸고 불친절하다’는 인식 때문이다.

남한권 울릉군수는 최근 입장문을 내고 “관광서비스 전반의 품질과 가격 문제에 대해 심심한 사과의 뜻을 밝힌다”고 했지만 비난 여론은 당분간 계속될 것으로 보인다.