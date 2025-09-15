“한학자 통일교 총재, 3차 소환 불응...법·원칙 따를 것”

[헤럴드경제=김아린·이용경 기자] 김건희 여사가 연루된 각종 의혹들을 수사하는 민중기 특별검사팀이 서울-양평고속도로 노선 특혜 의혹 관련해 김모 국토교통부 서기관에 대해 구속영장을 청구했다.

김형근 특별검사보는 15일 언론 브리핑에서 “양평고속도로 사건 수사 중 포착된 김 국토부 서기관의 특정범죄가중처벌법상 뇌물 혐의 관련해 이날 오전 구속영장을 청구했다”고 밝혔다. 김 서기관의 구속영장 심사는 오는 17일 오전 10시 30분로 지정됐다.

김 특검보는 김 서기관의 뇌물 혐의 관련 액수에 대해 “밝히기 어렵다”며 말을 아꼈다.

양평고속도로 사건은 지난 2023년 5월 고속도로 종점이 경기도 양평군 양서면에서 김 여가 일가 소유 토지가 있는 강상면으로 변경된 과정에서 국토부의 특혜가 작용했다는 것이 핵심 의혹이다.

특검팀은 지난 2일 김 서기관의 자택을 압수수색하고 그가 당시 양평고속도로 사업의 타당성 조사를 맡은 용역 업체들로부터 금품을 받은 정황을 포착한 것으로 알려졌다. 김 서기관은 윤석열 전 대통령 인수위원회에서 국토부 도로정책팀장을 지냈다.

한편 특검팀은 당초 이날 피의자 조사가 예정됐던 한학자 통일교 총재가 특검팀에 연기를 통보한 것에 대해 3차 소환 불응으로 간주하겠단 입장을 밝혔다. 김 특검보는 “피의자 측 자진 출석 의사와는 상관 없이 법과 원칙에 따라 수사 일정을 검토하고 진행할 예정”이라고 설명했다.

한 총재는 앞서 이달 8일과 11일에 이어 15일 통보됐던 특검 조사 일정에 모두 응하지 않았다. 한 총재는 윤영호 전 통일교 세계본부장을 통해 김 여사에게 고가의 선물과 함께 교단 지원 청탁을 전달한 의혹을 받는다.