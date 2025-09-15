종목당 50억원 기준 고수…10억원 강화안 철회 시장 반발·정책 신뢰성 논란 속 자본시장 안정 택해 150조 국민성장펀드·BDC 도입 병행 추진

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부가 주식 양도소득세 과세 대상인 대주주 기준을 현행 ‘종목당 50억원 이상’으로 유지하기로 했다. 지난 7월 세제개편안에서 10억원으로 강화하는 방안을 제시했지만, 증시 충격 우려와 정치권 반발을 고려해 현행 유지로 선회한 것이다.

15일 기획재정부는 세제개편안 발표 이후 투자자·전문가 의견 수렴과 여야 협의를 거쳐 이같이 결정했다고 밝혔다. 구윤철 부총리는 “자본시장 활성화에 대한 국민적 기대와 야당의 요구 등을 종합적으로 고려했다”며 배경을 설명했다

앞서 정부는 금융투자소득세(금투세) 도입과 맞물려 대주주 기준을 50억원에서 10억원으로 낮추는 개편안을 발표했다. 과세 형평성과 세수 기반 확충을 명분으로 내세웠지만, 개인 투자자들은 ‘사실상 중산층 투자자까지 대주주로 묶인다’며 강하게 반발했다. 세제 변화로 증시 매도세가 커지고 시장 불확실성이 확대될 수 있다는 우려가 증권가 안팎에서 제기됐다.

여당에서도 비판이 이어졌다. 투자자 민심을 자극할 경우 증시 활성화 정책 기조와 충돌한다는 판단이 작용했다. 이재명 대통령도 최근 기자회견에서 “주식시장은 심리에 크게 좌우되는 만큼 투자 위축 우려가 크다면 대주주 기준을 굳이 강화할 필요는 없다”고 언급하기도 했다. 대통령 발언 이후 기재부도 ‘현행 유지’ 쪽으로 무게를 옮겼고, 이번 당정협의를 통해 이를 공식화한 것으로 풀이된다.

정부는 대신 자본시장 활성화를 위한 별도 정책을 병행하기로 했다.

150조원 규모의 국민성장 펀드 조성과 기업성장집합투자기구(BDC) 도입 지원 등 기업가치 제고와 투자 활성화 방안을 추진한다는 계획이다. 구 부총리는 “자본시장 발전과 기업가치 제고를 위한 정책들을 지속 추진하고, 시장과의 적극적인 소통 노력도 이어 나갈 예정”이라고 말했다.

이번 결정으로 단기적으로는 투자자들의 불확실성이 줄고 시장 안도감이 커질 것으로 보인다.

다만 일각에선 정책 일관성과 신뢰성에 흠집이 났다는 지적도 있다. 무엇보다 세수 확보에도 차질이 예상된다. 대주주 기준을 10억원으로 낮추면 과세 대상이 크게 확대돼 세수 증가가 기대됐지만, 이번 결정으로 세수 효과는 제한적일 전망이다.