20년 이상 노후 저층주택 대상, 집수리비 80%를 연 0.7% 저금리 융자 지원 단독·다가구 주택 최대 6000만원, 다세대·연립 주택 가구당 최대 3000만원

[헤럴드경제=정주원 기자] 서울시가 노후 저층주택의 주거환경 개선을 위해 ‘안심집수리 융자 지원사업’ 추가 참여자 모집에 나섰다. 시민들은 연 0.7%의 초저금리로 최대 6000만원까지 집수리 비용을 빌려 안전한 주거환경을 마련할 수 있다.

지원 대상은 사용승인 20년 이상 된 감정가 9억원 이하의 노후 저층주택으로, 공사비의 최대 80%를 저금리로 융자받을 수 있다. 단독·다가구·다중주택은 최대 6000만원, 다세대·연립주택은 가구당 최대 3000만원까지 가능하다. 상환 조건은 3년 거치 후 10년 균등분할이며, 중도상환수수료는 없다.

이번 추가 모집은 다음 달 31일까지 진행되며, 예산이 소진될 경우 조기 마감될 수 있다. 서울시는 안심집수리 융자 지원에 지난해 111건, 34억4300만원을 지원했다. 올해는 그동안 59건을 선정해 총예산 30억 중 21억3600만원을 융자 지원 대상으로 결정했다. 이번 추가모집을 통해 10월 31일까지 약 20건, 8억6400만원의 융자금을 추가 지원할 계획이다.

지원 항목은 도배·장판·싱크대 교체 같은 간단한 공사부터 전면 리모델링까지 폭넓게 인정된다. 다만 아파트·근린생활시설·정비구역 내 건축물·위반 건축물은 지원 대상에서 제외된다.

사업 참여를 원할 경우, 신한은행 지점에서 융자 가능 여부와 금액을 확인한 뒤 자치구 접수처에 서류를 제출해야 한다. 신청서 양식과 접수처 정보는 집수리닷컴에서 확인할 수 있다.

서울시는 이와 함께 ‘집수리 전문관 상담 서비스’를 통해 시민들이 효율적인 집수리 계획을 세울 수 있도록 지원한다. 전문관이 직접 주택을 방문해 진단과 상담을 제공한다.

최진석 서울시 주택실장은 “시민의 부담은 낮추면서도 노후 저층주택을 안심하고 거주할 수 있는 환경으로 개선하기 위해 융자 지원을 적극 추진한다”며 “최근 이상기후로 인해 재해 위험성이 증가하고 있어 시민들이 안전한 주거환경에서 생활할 수 있도록 다각적으로 노력하겠다”고 말했다.