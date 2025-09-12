서해안 해상풍력 20GW 수도권 배송으로 시작 서해-남해-동해-제주 잇는 U자형 해상망 2040년 목표

[헤럴드경제=배문숙 기자]이재명 정부의 핵심 국정과제인 ‘에너지 고속도로’ 건설을 위해 중앙정부와 지방자치단체가 협력 체계를 구축했다.

산업통상자원부는 12일 정부서울청사에서 ‘전력망 중앙·지방 협의체’ 회의를 열고, 전력망 확충 과정에서 지자체 협력과 주민 수용성 확보 방안을 논의했다고 밝혔다.

이번 협의체는 이달 26일 시행 예정인 ‘국가기간 전력망 확충 특별법’ 시행을 앞두고 마련됐다. 국가기간 전력망은 안정적인 재생에너지 공급과 국가첨단전략산업 육성을 위한 핵심 기간시설로, 정부는 전국 산업거점과 재생에너지를 연결하는 ‘에너지고속도로’를 중점 전략과제로 추진하고 있다.

산업부는 지난달 구성된 ‘전력망 범부처 협의체’에 이어 중앙-지방 협의체를 가동하며, 관계부처와 지역을 아우르는 에너지고속도로 구축 기반을 마련했다. 에너지고속도로는 재생에너지 생산과 소비를 하나의 촘촘한 망으로 연결하는 사업으로, 전력망 확충이 핵심이다.

서남권 해상풍력 20기가와트(GW)를 수도권으로 보내는 초고압직류송전(HVDC)망을 2030년까지 건설하는 서해안에너지고속도로를 첫 단추로 하며, 이어 서해-남해-동해-제주를 잇는 U자형 해상 전력망의 2040년 구축을 목표로 한다.

그러나 전북 정읍 등 지역에서 반발이 크다는 점에서 지자체의 협조가 필수다. 이런 사항을 감안해 협의체에서는 국가기간 전력망 지정 대상 설비에 대한 지역 의견을 수렴할 방침이다. 또 전력망 경과지의 선정과 부지 확보, 인허가·규제 개선, 주민 수용성 확보, 지자체와의 연계‧협력 방안 등이 중점 논의된다.

협의체에서 논의된 내용은 향후 국무총리 주재 제1차 전력망 위원회의 심의·의결을 거쳐 세부 추진방안을 확정할 계획이다.

산업부는 “국가 첨단 전략 산업 육성과 재생에너지 확대를 위한 국가 경제 성장의 대동맥으로서 국가 기간 전력망 설비 지정이 중요하다”고 강조하면서 원활한 구축이 이루어질 수 있도록 적극적으로 협조해달라고 요청했다.

이호현 산업부 2차관은 “전력망 구축은 단순한 전력 설비 확충이 아니라 지역 주민과 지자체가 함께 국가 경제 성장의 대동맥을 구축하는 사업”이라며 “중앙정부, 지자체, 관계 기관 모두가 국가 기간 전력망 구축의 주체로서 책임감을 가지고 에너지 고속도로 실현에 힘을 모아달라”고 말했다.