매월 40만원 ‘나이팅게일 통장’ 3년 지원…1440만원 근속 인센티브

[헤럴드경제=김용훈 기자] 근로복지공단과 태백시가 의료 취약지 청년 간호사의 장기 근속을 지원하기 위해 손을 맞잡았다.

근로복지공단과 태백시는 11일 공단 태백병원에서 ‘청년 간호사 태백 정착 지원 사업’ 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 청년 간호사의 지역 정착을 유도하고 의료 인력난 해소를 통해 양질의 의료 서비스를 제공하기 위한 것이다.

협약에 따라 공단 태백병원에서 일정 기간 근무하는 청년 간호사에게는 ‘태백 나이팅게일 통장’이 개설된다. 해당 통장에는 매월 40만원씩 3년간 적립돼 만기 시 1인당 최대 1440만원이 지급된다. 근속 장려금은 공단과 태백시가 절반씩 재원을 부담한다.

태백병원은 강원 태백시 관내 유일한 종합병원으로 산재 환자와 주민에게 필수 의료를 담당하고 있다.

그러나 지역 여건상 간호 인력 확보가 쉽지 않아 안정적인 의료 서비스 제공에 어려움을 겪어왔다. 이에 공단과 태백시는 간호사 정착 지원 제도를 마련해 필수 의료 인력난 완화와 공공의료 기반 강화를 꾀한다.

앞서 두 기관은 요양병원, 공공심야어린이병원 설치·운영 등에서도 협력하며 지역 내 ‘완결형 의료체계’ 구축을 추진해왔다. 이번 협약 역시 의료 공백 해소와 공공의료 강화라는 공동 목표를 향한 성과로 평가된다.

사업 대상자로 선정된 한 청년 간호사는 “장기 근무에 대한 고민이 있었지만 근속 장려금이 큰 힘이 된다”며 “공공병원에서 경험을 쌓고 안정적으로 근무할 수 있다는 자신감이 생겼다”고 말했다.

박종길 근로복지공단 이사장은 “청년 간호 인력의 지역 정착은 공공의료 지속 가능성을 결정짓는 핵심 과제”라며 “이번 사업이 청년에게는 희망 버팀목이 되고, 지역 공공병원에는 든든한 청년 의료 인력을 확보하는 연결고리가 되길 바란다”고 강조했다.