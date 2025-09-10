실습 프로젝트 ‘내일을 짓다’ 지원으로 미래 건설기능인 양성 기반 조성

[헤럴드경제=김용훈 기자] 건설근로자공제회가 건설 특성화고 학생들의 현장 실습을 지원하는 새로운 프로젝트에 나섰다.

공제회는 10일 경기도의정부교육지원청, 의정부공업고등학교, 한국건축시공기능장협회와 함께 ‘내일을 짓다’ 프로젝트 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 프로젝트는 의정부공고 학생들이 학교 교육과 건설현장의 수요를 동시에 반영한 ‘현장 맞춤형 복합공종 실습훈련’을 경험할 수 있도록 설계됐다.

기초 공정부터 복합공종 시공까지 실제 공사 환경과 유사한 과정을 밟으며, 학생들이 졸업 직후 바로 현장에 투입될 수 있는 역량을 기르는 것이 핵심이다. 이를 통해 이론과 실무의 간극을 줄이고, 지역 건설현장에는 젊은 숙련 인력 유입이라는 효과가 기대된다.

협약에 따라 네 기관은 ▷미래 건설 전문 인재 양성 ▷맞춤형 교육과정 공동개발 ▷교육과 취업 연계 강화 ▷사업 홍보 협력체계 구축 등을 추진한다. 향후 경기도 내 다른 건설 특성화고로 ‘내일을 짓다’ 훈련을 단계적으로 확대할 계획이다.

건설근로자공제회는 실습교육 비용을 지원하고, 한국건축시공기능장협회는 전문 기능인력이 학생들에게 기술을 직접 전수한다. 교육지원청은 사례 확산과 행정 지원을 맡는다.

김상인 건설근로자공제회 이사장은 “이번 프로젝트는 단순한 실습을 넘어 미래 건설기능인들의 꿈과 경력을 함께 설계하는 과정”이라며 “교육기관·산업단체와 긴밀히 협력해 건설 인력의 지속 가능한 선순환 구조를 만들어가겠다”고 강조했다.