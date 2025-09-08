[헤럴드경제=김성훈 기자] 차명 주식 거래 의혹으로 더불어민주당을 탈당한 이춘석 무소속 의원이 차명으로 10억원이 넘는 규모의 주식을 사들인 것으로 경찰이 파악했다. 이 의원이 공직자윤리위원회에 신고한 재산(4억원대)의 두 배가 훨씬 넘는 투자 규모에 경찰은 자금 출처를 추적하고 있다.

서울경찰청 금융범죄수사대는 이 의원이 약 3년간 차모 보좌관 명의의 계좌로 십수억원 규모의 주식을 사들인 사실을 파악했다. 주식 계좌에는 주로 현금으로 입금이 됐다.

경찰은 이 같은 금액이 이 의원의 알려진 수입과 재산을 크게 웃도는 것으로 보고 있다.

이 의원이 지난 4년간 공직자윤리위원회에 신고한 재산은 4억2000만원∼4억7000만원대다. 올해 신고 금액은 4억2100만원인데, 토지(8000만원), 아파트(1억3600만원), 아파트 임대 보증금(1억원), 차량 두 대(3900만원) 등 비현금성 자산이 3억5000만원 이상이다. 이밖에 예금은 2억5000여만 원, 대출은 2억3000여만 원이 있다.

경찰은 이에 이 의원의 투자 자금 출처를 추적하고 있다. 돈의 성격이 이 의원의 주장대로 ‘개인자금’이 맞는지, 정치자금법이나 청탁금지법 등에 어긋나는 위법 가능성은 없는지 따져보는 중이다.

이번 수사는 이 의원이 지난달 국회 본회의장에서 차 보좌관 명의로 주식 투자를 하는 모습이 언론에 포착되면서 시작됐다.

이들은 차명 거래와 관련한 금융실명법 위반 혐의는 인정했으나, 국정기획위원회 등에서 얻은 미공개 정보를 활용했다는 자본시장법 위반 혐의 등은 부인하고 있다.