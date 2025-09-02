[헤럴드경제=함영훈 기자] 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 지속적인 인기에 힘입어 한국을 찾는 외국인 관광객들 사이에서 K-문화 체험 상품 수요가 늘고 있다.

전 세계 숙박·교통·액티비티 예약 플랫폼 클룩(Klook)에 따르면, 지난 6월 ‘케이팝 데몬 헌터스(이하 케데헌)’ 개봉 이후 한국 여행 및 K팝, 세신(수건모자, 찜질방 먹거리 등 한국형 목욕) 등 영화에 등장하는 한국 문화를 체험할 수 있는 상품 예약이 급증한 것으로 나타났다.

6월부터 7월은 비교적 인바운드 여행(외국인들의 한국 여행)의 비수기로 꼽히지만, 올해 해당 기간 클룩의 한국 여행 관련 트래픽량은 소폭 상승했으며, 8월에 들어서는 상품 예약 건과 트래픽량 모두 증가했다. 실제 8월 첫째 주 예약 건수는 전주 대비 8.4%, 트래픽은 4.5% 증가했다.

인바운드 비수기임에도 불구하고 특히 K팝 관련 상품의 예약 증가가 두드러졌다. 케데헌 공개 이후(6월 20일~8월 10일)의 예약 데이터를 이전 기간(4월 30일~6월 19일)과 비교한 결과 예약 건은 80%, 트래픽은 24% 증가했다. 일본, 홍콩, 대만에서는 K팝 관련 상품의 예약이 각각 20%, 16%, 11% 증가한 것으로 나타났다. 상품별로는 ‘K팝 아이돌 스타일링 체험’의 예약 건수가 200%, K팝 댄스 클래스가 40% 상승했다.

영화에 등장한 목욕탕과 관련된 상품 예약도 함께 늘었다. 한국의 ‘때밀이’와 ‘찜질’을 체험할 수 있는 세신 상품의 전체 예약 건은 11% 늘었다. 이중 서대문구에 위치한 사우나 이용권 예약은 57%, 종로구에 위치한 사우나 이용권 예약은 15% 증가세를 기록했다. 클룩은 다가오는 성수기를 앞두고 이러한 수요를 반영해 ‘1인 세신샵’과 같은 다양한 세신 체험 상품을 선보일 예정이다.

실제 클룩의 파트너사들도 ‘케데헌’ 인기를 현장에서 직접 체감하고 있다. K팝 댄스 클래스를 운영하고 있는 A사 관계자는 “최근 케데헌에 나오는 노래를 배우고 싶다는 고객 문의가 늘어 이에 맞춰 9월 K팝 댄스 클래스는 아예 케데헌 위주로 구성했다”며 “고객층도 10대나 10대 미만 비중이 크게 늘었다”고 말했다.

이준호 클룩 한국 지사장은 “케데헌의 흥행으로 K-콘텐츠가 한 번 더 세계적인 주목을 받으며, 한국 여행과 문화에 대한 관심으로 이어지는 점이 매우 고무적“이라며 “이러한 선순환이 지속되길 기대하며 클룩 또한 외국인 여행객들이 한국에서 특별한 경험을 할 수 있도록 상품 및 서비스 확장에 힘쓸 것”이라고 말했다.