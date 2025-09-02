세무서, 증여세 153억 부과하자 유씨 “절차적·실체적 하자 있다”며 소송 1심서 패소…지난해 12월에도 패소

[헤럴드경제=안세연 기자] 세월호를 운항한 세모그룹의 고(故) 유병언 전 회장 차남 유혁기씨가 “150억대 증여세 부과가 무효”라며 소송을 냈지만 패소했다. 법원은 증여세 부과가 정당하다고 판결했다.

2일 법조계에 따르면 대구지법 2행정부(부장 이종길)는 유씨가 남대구세무서를 상대로 “증여세 153억 5428만 8610원은 무효”라며 낸 소송에서 이같이 판시했다. 유씨는 해외 도피생활을 했던 점 등을 이유로 “부과세 처분의 절차적·실체적 하자가 있다”고 주장했지만 받아들여지지 않았다.

세무당국은 지난 2014년 7월, 유병언 전 회장에게 증여세 153억5428만608원을 부과했다. 유 전 회장은 2012년께 루브르 박물관에 자신의 사진 전시회를 개최하며 약 221억원을 기부금으로 지출했다. 이때 본인과 특수관계인 미국 뉴욕의 1인 주주회사로부터 전시회 용역비를 무상 제공받은 게 문제가 됐다.

유 전 회장에 대한 증여세 부과는 취소됐다. 그가 이미 사망한 사실이 뒤늦게 확인됐기 때문이다. 세무당국은 유 전 회장의 상속인 중 유혁기씨 등에 대해 증여세를 연대해 납부하라고 통지했다.

유혁기씨는 증여세 부과 처분에 대해 불복했다. 무효를 주장하며 소송을 냈다.

재판 과정에서 유씨 측은 “세무당국이 납세고지서의 형식적 요건을 갖추지 못했다”며 “용역의 무상 제공도 아니다”라고 주장했다. 또한 “세무당국이 주장하는 유 전 회장의 차명 부동산·주식은 유 전 회장의 재산이 아니다”라고 했다.

법원은 유씨 측의 주장을 모두 받아들이지 않았다.

법원은 세무당국이 공시송달로 유씨에게 증여세를 부과한 것에 법적 문제가 없다고 봤다. 공시송달이란 당사자에게 연락이 닿지않을 때 법원 인터넷 홈페이지나 게시판 등에 게시하는 방법이다.

재판부는 “세월호 침몰 사건 당시 수사당국은 유씨 등에 대해 인터폴 적색수배를 통해 신병을 확보하고자 했다”며 “그럼에도 6년이 지난 뒤에야 미국 뉴욕 자택에서 체포됐다”고 밝혔다.

이어 “세무당국은 외교부가 회신한 내용대로 유씨의 해외주소지로 납세고지서를 발송했으나 폐문부재(집에 사람이 없음) 이유로 송달되지 않았다”며 이러한 사정을 고려할 때 공시송달은 적법하다고 봤다.

재판부는 “증여세 부과 처분에 존재하는 하자가 명백하거나 중대하다고 볼 수도 없다”며 실체적 하자도 없다고 판단했다. 그 이유로 “세무당국은 1인 주주회사가 전시회를 개최하기 위해 루브르 박물관에 실제 제출한 비용을 시가로 보고 증여세를 계산했다”며 “이는 상증증세법을 근거로 한 조치”라고 설명했다.

유혁기씨는 지난해 12월에도 15억대 증여세 부과 처분에 대해 소송을 냈으나 패소했다. 유사한 사유를 들어 “증여세 부과 처분은 무효”라고 주장했지만 받아들여지지 않았다.

아직 이 판결은 확정되지 않았다. 유씨가 “2심 판단을 다시 받아보겠다”며 항소했다. 2심이 대구고등법원에서 열릴 예정이다.