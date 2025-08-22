‘핸드폰 성지’ 신도림·테크노마트 한산 “법폐지 영향없어” 폴드7 110만원 판매 9월 아이폰17 출시…보조금 경쟁 주목

“단통법 폐지 이후 달라진 게 없다.”(휴대폰 판매점주 A씨)

단통법(이동통신단말장치 유통구조 개선에 관한 법률) 폐지 한 달을 하루 앞둔 지난 21일 오후 ‘휴대폰 성지’들은 일제히 한산했다. ‘단통법 폐지 특가’, ‘갤럭시·아이폰 최저가 대란’ 등 홍보 문구를 일제히 내걸었지만, 가격을 문의하는 손님조차 많지 않았다. 매장 10곳 중 1곳꼴로 손님이 상담을 받고 있었고, 유동인구가 적어 “가격 알아보고 가세요” 등의 호객행위도 간간히 이뤄졌다. 점주마저 자리를 비워 텅 빈 의자만 남아있는 매장도 여럿이었다.

단통법 폐지 후 한 달 만에, 유통 현장의 보조금 과열 열기가 싸늘하게 식었다. 폐지 이후 얼마 지나지 않아 한때 “삼성 폴더블폰 100만원 할인” “200만원 할인” 등을 내걸고 고객 유치 경쟁이 ‘반짝’ 치열해지기도 했다. 하지만 불법으로 제공되던 보조금이 수면 위로 올라왔을 뿐 소비자들이 기대했던 ‘수백만원대 보조금’ ‘공짜폰’ 등은 금세 자취를 감췄다. 실망한 소비자들이 등을 돌리면서 이통 3사 간 번호이동 건수도 빠르게 감소하고 있다. 다음달 출시되는 애플 아이폰17이 통신 시장의 새로운 분수령이 될 것으로 보인다.

휴대폰 판매 ‘성지’의 한산한 분위기는 소비자 기대에 못 미치는 지원금 규모 때문으로 풀이된다. 직접 가격을 문의한 결과 삼성의 최고가 모델인 갤럭시 Z 폴드7는 256GB 기준 104~110만원 수준에 가격이 형성돼 있었다. 출고가 237만원과 비교하면 저렴하지만, 소비자 부담이 여전히 큰 셈이다.

현금으로 즉시 완납, 고가 요금제 사용 등 부가 조건도 붙었다. 지원금을 가장 많이 주는 LG유플러스의 경우, 11만원 초과 요금제를 3개월 이상 유지하고 3만원 이상의 부가 서비스를 필수로 가입해야 했다.

판매점은 일제히 단통법이 폐지됐지만, 통신사가 지급하는 지원금은 달라지지 않았다고 강조했다. 판매점주 A씨는 “단통법 폐지 전에는 지원금을 언급하지 않고 계산기로만 소통했다면, 이제는 마음 편히 말로 상담할 수 있게 됐다”면서도 “이전에 지원하던 불법 보조금과 현재 지원금 규모가 크게 달라지지 않았다”고 말했다. 또 다른 성지인 서울 광진구 강변 테크노마트도 상황은 비슷했다. 상반기 출시한 갤럭시 S25나 다음달 신제품이 출시될 아이폰16은 공짜로 판매하고 최대 10만원까지 현금으로 지원해 준다는 곳도 있었다. 그러나 소비자가 가장 선호하는 폴드7은 110만원 전후로 가격이 형성됐다.

판매점주 B씨는 “지원금은 통신사뿐만 아니라 제조사가 함께 결정한다”며 “삼성전자와 애플의 양강체제가 굳건해 경쟁이 크지 않고 지원금을 확대할 이유가 없다”고 답했다.

실망한 소비자가 등을 돌리면서 이통 3사 간 번호이동 건수도 빠르게 감소하고 있다. SK텔레콤이 해지 시 위약금을 면제했던 지난달 둘째 주의 이통 3사 간 일평균 번호이동 건수는 3만1285건에 달했지만, 이달 셋째 주에는 9727건으로 크게 줄었다. 위약금 면제 마지막 날인 지난달 14일 6만1166건까지 치솟았던 번호이동은 이달 20일 9182건으로 급감했다.

각 통신사는 마케팅비 확대를 통한 출혈경쟁 대신 서비스 차별화에 집중하겠다는 입장이다. 김양섭 SKT 최고재무책임자(CFO)는 “이미 이탈한 고객에 대해서는 특정한 정량적 목표를 가지고 유입을 추진하기보다, 해킹 사고를 계기로 보안이 가장 강한 회사로 거듭나 자연스럽게 고객의 신뢰를 회복하는 것이 중요하다”고 설명했다.

장민 KT 최고재무책임자(CFO)는 “통신사업자들은 현재 인공지능(AI)·IT 분야에 대한 투자와 신규 사업에 대해 전념할 때”라며 “무선시장 경쟁은 장기적으로 치열하지 않을 것”이라고 말했다. 여명희 LG유플러스 최고재무책임자(CFO) 겸 최고리스크책임자(CRO)는 “앞으로 아이폰 신모델 출시나 경쟁사의 가입자 회복 시도로 단기 마케팅 경쟁이 발생할 수는 있지만 과잉 경쟁을 방어하면서 디지털 채널 중심으로 가입자를 수성하겠다”고 설명했다.

아이폰17일 다음달 한국에 첫 출시된다. 애플은 올해도 한국을 아이폰 1차 출시국에 포함시키면서 삼성전자 ‘안방’ 공략에 나섰다. 이동통신업계에서는 제조사 간 경쟁으로 지원금이 늘어나며 번호이동이 활발해질 것이란 기대가 나온다. 권제인·차민주 기자