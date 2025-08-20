축제 당일 소비액 75억, 전주 대비 23%↑ 속초시·KT·고려대 통신·소비 데이터 분석

[헤럴드경제=한지숙 기자] 강원 속초시에서 열린 가수 싸이의 ‘싸이 흠뻑쇼’가 콘서트 당일 75억원 이상의 소비를 일으켰다는 분석이 나왔다.

미국 팝 가수 테일러 스위프트가 공연하면 지역 경제가 활성화되어 ‘스위프트노믹스’(swiftonomics‧스위프트 경제)’라는 신조어가 나온 것처럼 ‘싸이 흠뻑쇼’가 앞으로도 유사한 효과를 낼 수 있을 지 주목된다.

20일 속초시와 KT, 고려대학교 디지털 혁신연구센터가 공동 수행한 통신·소비 데이터 분석 결과에 따르면 지난달 26일 강원도 속초의 ‘싸이 흠뻑쇼’ 공연장을 찾은 방문객은 2만 3855명으로 집계됐다.

이 가운데 외지인은 2만 1000여명으로 전체 88%를 차지했고, 특히 서울·경기·인천 등 수도권 거주자가 66.5%였다.

연령대별 외지인 방문객은 20대가 7200명(34.3%)으로 가장 많았고, 30대 5200여명, 40대 3500여명, 50대 2300여명, 10대 1900여명 순이었다. 60대 이상도 600여명이었다.

외지인 중 22.26%는 공연 후에도 24시간 이상 속초에 머물렀던 것으로 나타났다. 다수가 1박 이상 숙박형 관광을 즐긴 것으로 콘서트만 보고 떠나는 것이 아닌 숙박 기반 장기 체류형 소비 구조가 형성된 것으로 확인됐다.

축제 당일 지역 내 전체 소비액은 75억원으로, 전주(7월 19일) 60억원 대비 23% 이상 증가했다.

특히 소비 유입 상위 20위권 지역은 대부분 서울·경기·인천 등 수도권이었다.

속초시는 이번 데이터 분석 결과를 통해 대형 공연이 수도권 관광객의 유입은 물론 실질적 소비까지 이어짐을 수치로 입증했다.

이에 분석 결과를 향후 축제 운영 전략과 관광정책 수립에 적극 반영할 방침이다.

이병선 시장은 “속초에서 진행되는 대형 공연이 비단 속초 시민에 한정되지 않고 전국적으로 높은 관심을 불러일으킴을 다시 한번 확인했다”며 “앞으로도 속초만의 매력과 품격을 살린 관광정책을 통해 지속 가능한 도시브랜드를 구축할 것”이라고 말했다.