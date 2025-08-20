반년 가까이 멈췄던 국토부 기투위 9월 재개 공사중단 사업장 등에 ‘가뭄 속 단비’될 듯 사업성 악화로 신규참여 부진…추가대책 필요

[헤럴드경제=김희량·윤성현 기자] 예산 소진으로 반년 가까이 멈췄던 국토교통부 기금투자심의위원회가 9월 재개된다. 건설경기 침체 속 자금난을 겪던 공공지원 민간임대주택 사업자들의 숨통이 트일 전망이지만 공사비 상승 등 사업성이 악화된 상황에서 신규 사업의 참여는 여전히 부진한 상황이다. 주택공급 정상화를 위해 추가적인 대책 마련이 필요하다는 목소리가 제기된다.

20일 국토부 및 주택도시보증공사(HUG) 등에 따르면 지난 2월 부로 멈췄던 기금투자심의위원회(기투위)가 내달 재개한다. 국토부 관계자는 “토지 소유권 확보 등 준비가 완료돼 기금 출자 시 곧바로 사업 진행이 가능한 곳들을 중심으로 투자가 우선 실행될 것”이라고 설명했다.

공공지원 민간임대주택은 공공이 용적률 완화, 세제 혜택 등 지원을 제공하는 대신 민간 사업자가 청년·신혼부부 등 주거 지원계층에게 저렴하게 임대하는 주택이다. 정부는 공공지원 민간임대 리츠를 통해 브리지론 상환 위기를 겪는 사업장 및 주택공급을 지원하고 있다.

초기 자본이 부족한 사업자들에게 임대리츠(REITs) 기금 출자는 주요 재원 조달 방법 중 하나다. 사업제안, 사업계획점검, 허그 심사를 통과한 사업자는 기금투자심의위원회 심의 의결을 받아야 비로소 출자를 받을 수 있다. 하지만 상반기 조기집행으로 국토부가 예산 소진을 겪으며 2월 이후 해당 기금 출자가 사실상 멈췄다. 이후 5월 1차 추경을 통해 1500억원을 확보하면서 기투위는 다시 열리게 됐지만, 올 상반기 집행 목표였던 6000억원 규모에는 턱없이 부족했다.

기투위 재개로 일부 사업장들은 활로를 찾을 것으로 보인다. 한 업계 관계자는 “사업비 문제로 공사가 중단됐던 사업장이 몇일 전 심사 올라갔다는 연락받아 공사를 재개할 수 있을 것으로 보인다”면서 “완전한 해결책은 아니지만 재무구조 안정화에 도움되는 변화”라고 말했다.

다만 관련 예산은 제한적이다. 국토부 등에 따르면 현재 기투위 대기 사업장들의 총 필요 자금은 2조원 규모지만 추경을 포함해도 하반기 가용 금액은 2500억원으로 10%대 수준에 불과하다.

떄문에 업계에선 기투위 재개에 대해 환영하면서도 사업성 개선 등 공공지원 민간 주택 공급 확대가 지속되기엔 한계가 있다고 본다.

실제 공사비 급등 등으로 사업성이 악화되며 사업 무산 사례가 이어지고 있다. 한국토지주택공사(LH) 등에 따르면 인천 중구 영종하늘도시 A57블록, A63블록에 예정됐던 공공지원 민간임대주택 사업은 HUG의 자금 출자 심사 지연 등으로 사업비 조달에 실패해 지난 6월 사업계획승인이 취소됐다. 공공지원 민간임대사업인 서울시 청년안심주택의 경우 7월 말 기준 13곳이 사업을 취소했고 착공에 들어가지 못한 곳이 9곳에 이른다.

현재 공공지원 민간임대는 의무임대기간을 포함한 장기사업이지만 낮은 임대수익성, 운영의 불안정성까지 더해지며 최근 신규 사업자들의 참여 부진을 겪고 있다.

서울시의 청년안심주택의 경우 사업자들의 자기자본 비율은 평균 20% 미만으로 PF(프로젝트 파이낸싱) 대출 의존도가 높다. 주택이 지어지기 전에는 담보 물건이 없어 상대적으로 이자가 높은 보증대출을 이용할 수밖에 없다. 구조적으로 높은 이자를 감당해야 하지만 관련 법에 따라 현 수입원인 임대료로는 운영의 안정성을 담보하기 어렵다는 게 사업자들의 주장이다. 민간임대주택에 관한 특별법에 따르면 임대료 상한은 5%지만, 공사비 급등 등 물가상승률 등을 감안하면 실제 임대료 상승률은 그보다 낮다. 의무임대기간 10년을 감안하면 임대 손실 기간도 길다.

이주화 부동산개발자문업체 리얼티메이트 대표는 “사실상 2년에 2% 내외 수준으로 제한받는 임대료의 현실화와 준공 전 보증가입이 어려운 제도적 제약이 해결돼야 사업의 지속가능성을 확보할 수 있을 것”이라고 말했다.

사정이 이렇다보니, 올해 들어 인허가를 받은 신규 청년안심주택 사업장(7월 말 기준)은 단 한 곳도 없다. 2021년 45곳이었던 청년안심주택 인허가 물량은 이후 2022년 22곳, 2023년10곳, 2024년 4곳으로 꾸준히 감소한 후 현재 역대 최저 수준을 보이고 있다.

전문가는 민간사업자들의 수익성 개선을 위한 지원책이 병행되어야 한다고 말한다.

함영진 우리은행 부동산리서치랩장은 “사업성 개선을 위해 10년 후 임대가 끝나도 수익성을 보장해 주는 세제 혜택 같은 추가적인 인센티브가 있어야 주택의 지속적인 공급으로 이어질 수 있다”면서 “보증보험 관련 사고를 막기 위한 사업자 신용도 보강 대책 등을 고민해 볼 수 있을 것”이라고 말했다.