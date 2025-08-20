길마중길’ 2단계 재정비 완료, 주민 이용 많은 서초IC~서초1교 구간 대상

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 서초구(구청장 전성수·사진)의 도심 속 힐링 녹지공간 ‘길마중길’이 넓은 산책로와 순환형 맨발길, 계단과 턱이 없는 ‘무장애길’로 재탄생했다.

길마중길은 경부고속도로변 녹지에 있는 약 3.9㎞ 구간의 산책로다. 메타세쿼이아, 느티나무 등으로 조성돼 있다. 그러나 시설 노후화에 따라 재정비의 필요성이 증가했다.

구는 지난 2024년, 잠원IC~신사2고가교(0.8㎞)에 이르는 ‘길마중 초록숲길 조성사업’ 1단계 구간에 부족했던 휴게·운동 공간을 확충했다. 맨발 흙길, 산책로도 새롭게 조성했다. 이번에 완성된 2단계 구간은 주민 이용이 많은 서초IC~서초1교(약 1.5㎞)구간을 대상으로 진행됐다.

먼저, 협소했던 산책로에는 데크를 깔아 폭을 2.5m에서 4~5m로 넓혔다. 모든 진입로에 계단과 턱을 없애 유모차·휠체어 이용자도 편리하게 접근할 수 있도록 했다. 또한 입구와 주변에는 목수국, 소엽 맥문동, 무늬 비비추 등 계절감을 살린 식재를 더했다. 쉼터 2곳과 의자 등 시설도 설치해 편의성을 높였다.

특히 용허리근린공원 인근에 위치한 맨발 흙길을 기존 편도형에서 순환형으로 재정비하고, 일반 산책로와 분리된 전용 노선으로 구성했다. 또 맨발길 주변에는 황토 체험길을 새롭게 마련해 주민들이 취향에 맞는 코스를 선택할 수 있도록 했다. 이와 함께 황토볼 체험장·지압장·세족장 등 편의·체험시설도 확충했다.

길마중 초록숲길 3단계 구간(서초1교~잠원IC, 신사2고가교~한강·2.4㎞)은 2026년 4월 완공을 목표로 숲길, 물길 등 테마가 있는 산책길로 조성해 나갈 계획이다. 모든 구간이 완성되면 서초IC부터 한강까지 이어지는 약 4.7㎞의 ‘길마중 초록숲길’이 조성된다.

전성수 서초구청장은 “길마중 초록숲길은 단순한 산책로를 넘어 서초를 대표하는 명품 숲길로 자리매김해 나갈 것”이라며 “앞으로도 주민과 함께 숨 쉬고 즐길 수 있는 녹색 문화공간을 만들어 나가겠다”고 밝혔다.