항생테크·상해종합·심천종합 7개월새 두자릿수 상승률 7월 경제지표 중 생산·투자·소매판매 6월 지표 하회 국내 투자자, 6월부터 중국주식 매도세 전환

[헤럴드경제=경예은 기자] 중화권 증시가 8월에도 신고가 행진을 이어가는 반면 실물경제 지표는 부진해 양측 간 괴리가 연중 최대라는 평가가 나왔다. 중국 경제 내 물가 하락(디플레이션) 현상 심화와 함께 국내 투자자도 매도세로 돌아선 가운데, 증권가에선 올해 하반기 중화권 증시에 대해 지수보다는 업종·종목별 대응에 나서는 게 보다 효과적이라는 조언이 나온다.

19일 인베스팅닷컴에 따르면 중화권 3대지수(항생테크지수·상해종합지수·심천종합지수)는 최근 들어 급격히 상승했다. 항생테크지수, 상해종합지수, 심천종합지수의 2~8월 사이 등락률은 각각 18.11%, 14.69%, 16.54%로 두자릿수 상승세를 기록했다. 특히 항생테크지수는 최근 1년새 약 60% 올랐다.

지난주(11~15일) CSI300 지수 수익률 또한 1.70%로 양호한 성적을 기록했다. CSI300은 상해·선전 증시 시가총액 상위 300개 종목들로 산출된 주가지수다.

이와 달리 7월 중국 주요 실물 지표는 일제히 둔화했다. 중국 금융정보 제공업체 윈드(Wind)와 하나증권에 의하면 ▷산업생산(6.8%→5.7%) ▷서비스업생산(6.0%→5.8%) ▷고정자산투자(2.8%→1.6%) ▷소매판매(4.8%→3.7%) 등이 모두 전월 대비 하락했다.

또한 7월 소비자물가지수(CPI)는 1년 전과 비교해 변동이 없는 0%를 기록했고, 생산자물가지수(PPI)는 같은 기간 3.6% 떨어졌다.

실물경제가 부진하니 국내 투자자들의 중화권 주식 매도세도 이어졌다. 한국예탁결제원 증권정보포털 세이브로에 따르면 지난 5월 중화권 증시에서 총 4525만달러(약 628억4300만원)를 순매수했던 국내 투자자들은 6월부터 매도세로 전환, 1억53만달러(약 1396억1600만원)를 순매도했다. 7월 순매도액은 4222만달러(약 586억4700만원)로 8월에 접어든 현재까지 매도세가 이어지는 모습이다.

이처럼 중화권 증시와 실물경제가 엇갈리는 상황에 대해 시장 전문가들은 주의를 기울이고 있다.

김경환 하나증권 연구원은 둘 사이 괴리가 ‘연중 최대’라고 표현하면서, 내수 지표가 예상치를 하회하면서 하반기 중화권 증시 상승 에너지도 약화할 것이라고 판단했다. 김 연구원은 “상반기 중국 펀더멘탈은 수출과 내수 기반의 5%대 성장률, 적극적인 디리스킹 정책 등이 극대화되며 주식시장에 우호적으로 작용했으나 안정과 구조 전환 위주의 정책이 올해 3분기 증시의 뒷심을 약화시킬 수 있다”고 했다.

향후 중국 투자 전략에 대해서는 “지수보다는 업종과 종목 대응을 권고한다”며 “기술주(AI·로봇·방산), 공급개혁 수혜(철강·친환경), 신소비 대장주 등이 견조할 것”이라 김 연구원은 내다봤다.

김학균 신영증권 센터장은 “현재 중국 경제가 효율적으로 돌아가지 않고 있다. 이를 보여주는 것이 현재 경제가 디플레이션 상황인 것”이라며 “디플레이션은 수요가 부족하거나 공급이 많을 때 발생하는데 중국의 경우는 공급이 너무 많다”고 진단했다.

중국 정치 체제 차원의 원인도 거론됐다. 김 센터장은 “후진타오 전 중국 국가주석 집권 당시에는 ‘국퇴민진’(국영기업이 퇴하고 민간기업이 약진)이었는데, 시진핑 체제에서는 ‘민퇴국진’이 됐다”고 지적했다. 현재 중화권 증시가 오르는 것은 국유기업 공급이 늘어나는 과정에서 일부 기업이 공급망 수혜를 본 것이라는 분석이다. 항생테크지수의 상승세가 여타 지수들보다 뚜렷한 이유도 여기에 있다고 김 센터장은 설명했다.

중국의 경제가 시장보다는 국유기업 중심으로 가니 일부 기업은 밸류체인에서 기회를 잡았지만, 경기 전반의 비효율성은 오히려 더 커지고 있다는 우려도 더해졌다. 중화권 증시와 실물경제 사이 괴리가 좁혀질 가능성에 대해 김 센터장은 “시장 중심으로 가야 경제의 비효율성이 줄어드는데 중국의 거버넌스가 그쪽은 아니니 힘들다”고 일축했다.

실물경제 지표 부진이 지수에 반영되는 시점도 각기 다를 것이라는 예측도 제기됐다. 김 센터장은 “철저하게 바텀업(Bottom-up·상향식)으로 현재 구조 안에서 수혜를 볼 수 있는 기업들을 조사해봐야 한다”며 “시장 전체적으로는 나름의 경제 비효율이 더 투영되고 있다고 본다. 상해지수가 연중 최고치이긴 하나 항생테크지수보다는 액티비티가 많이 떨어질 것 같다”고 덧붙였다.