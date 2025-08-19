[헤럴드경제=신동윤 기자] 가상자산 ‘대장주’ 비트코인 가격이 11만4000달러대까지 하락했다. 거시 경제 우려 속에 하락세가 이어지면서다.

국내 증권가에선 최근 글로벌 금융시장의 움직임이 지난 1981년 전후와 유사하다며 미국채 장기물 비중을 확대함과 동시에 비트코인, 금, 주식 등의 비중을 축소할 것을 권유하는 분석이 나와 이목을 끌었다.

19일 글로벌 가상자산 시황중계앱 코인마켓캡에 따르면 오전 7시 12분 현재 비트코인 가격은 24시간 전 대비 0.76% 하락한 11만6996.85달러에 거래됐다.

앞서 비트코인 가격은 이날 오전 12시 30분께 11만5000달러대로 내려 앉았고, 오전 6시 30분께엔 11만4000달러대까지 하락하기도 했다. 이는 지난 13일 기록한 역대 최고가 12만4500달러대보다 8% 가까이 하락한 수준이다.

지난 14일 발표된 미국 7월 도매 물가가 거시 경제 침체에 대한 우려를 낳으며 며칠 째 가상자산 투자 심리를 위축시키고 있다.

7월 미국 생산자물가지수(PPI)는 전월 대비 0.9% 올라 0.2% 상승을 예상한 다우존스 집계 전문가 전망을 큰 폭으로 웃돌았다. 전년 동기 대비 상승률(3.3%)은 5개월 만에 가장 높았다. 에너지와 식품 등을 제외한 근원 생산자물가지수는 전월 대비 0.6% 올라 상승률이 역시 전망(0.3%)을 크게 웃돌았다.

미 경제 매체 CNBC 방송은 “7월 도매 물가 상승률이 예상보다 높게 나오면서 9월 연방준비제도의 금리 인하 가능성에 의문이 제기됐다”고 분석했다.

가상자산 통계사이트 코인글라스에 따르면 지난 24시간 동안 5억7635만달러(약 8000억원)의 자산이 강제 청산됐다. 이 중 비트코인 가격 상승에 베팅했던 자산이 1억2400만달러 청산됐다. 알트코인(비트코인을 제외한 가상자산) 대장주 이더리움 롱(상승 베팅) 청산도 1억8400만달러에 달했다.

강제 청산은 투자자가 부채를 갚기 위해 자산을 시장가에 팔아야 하는 상황으로, 가격 하락을 더욱 부추긴다.

알트코인의 낙폭은 더 컸다. 4800달러선에 접근하며 사상 최고가 경신을 넘봤던 시가총액 2위 이더리움은 2.56% 내린 4379.41달러를 기록했다.

엑스알피(리플)는 한때 3달러선 아래까지 내려가는 등 0.49% 하락해 3.08달러에 거래됐다. 솔라나(-3.75%), 도지코인(-3.47%), 트론(-0.69%), 카르다노(-2.64%) 등도 약세를 면치 못했다.

이런 가운데, DB증권은 전날 ‘그 많은 돈을 이제 어디로 흘러갈까?’란 제목의 보고서를 통해 미국채 장기물 비중 확대와 함께 주식, 금, 비트코인의 비중 축소를 권유했다.

강현기 DB증권 스트래티지스트는 지난 2022년 4분기부터 채권시장에서 흡수되지 못한 유동성이 주식, 금, 비트코인 등 다른 자산시장으로 이동했고, 그 결과 세 자산의 가격 흐름이 모두 비슷하게 움직였다고 평가했다.

강 스트래티지스트는 현재 글로벌 금융시장이 2차 오일쇼크 여파와 소련의 아프가니스탄 침공, 이란-이라크 전쟁 발발 등으로 인플레이션과 전쟁이 막바지였던 1981년 전후와 유사하다고 봤다. 당시 미 연방준비제도(Fed)는 미 소비자물가지수(CPI) 증가율이 하락하는 등 총수요 위축 신호에도 불구하고 고금리 정책을 이어갔다. 당시 미국 기준금리와 동조한 미국채 장기물 금리가 오르며 이곳에서 이탈한 유동성이 주식시장을 상승시켰다.

이후 연준이 기준금리를 인하하고 미국채 장기물 금리가 내려가면서 금융시장이 변화하기 시작했다는 게 강 스트래티지스트의 설명이다. 미국채 인기가 높아지자 채권시장으로 유동성이 흡수되며 주식시장이 하락했다. 강 스트래티지스트는 “향후 금융시장이 변화할 가능성은 미국채 장기물 금리 하락 여부에 달렸다”고 분석했다.

미국채 장기물 금리는 성장률과 물가에 의해 좌우된다. 성장률은 소비 근간인 고용시장과 함꼐 움직이는데, 미 경기선행지수가 하락하고 있는 만큼, 대표적 경기후행지수인 실업률도 시차를 두고 악화할 수 있다는 게 강 스트래티지스트의 분석이다. 물가도 도널드 트럼프 1기 행정부에서 미중 무역전쟁 당시 시행한 관세로 경기를 훼손시켜 수요 감소를 일으키고 CPI 증가율을 하락한 것과 같은 현상이 이번에도 발생할 수 있다고 봤다. 향후 성장률과 물가가 떨어지며 미국채 장기물 금리가 하락할 수 있다는 것이다.

강 스트래티지스트는 “자산시장 전반으로는 직전의 상황이 뒤바뀔 수 있다는 점을 고려해야 한다”며 “미국채 장기물이 인기 있는 투자 대상물로 탈바꿈할 수 있다”고 분석했다.

미국채 장기물의 인기 여파로 여타 자산에서는 수급 이탈이 진행될 수 있다. 이에 DB증권은 ▷미국채 장기물 비중 확대 ▷주식 비중 축소(한국 주식시장에서는 배당주·미국 주식시장에서는 경제적 해자 주식 비중을 상대적으로 확대) ▷금, 비트코인 등 그간 주식과 유사한 경로로 움직였던 자산 역시 비중 축소 전략을 제시했다.