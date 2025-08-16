서울·대전·울산·의정부서 관계성 범죄 잇따라 스토킹처벌법상 잠정조치 실효성 논란 불거져 하루 8시간·경호원 1명당 20만원 고가여도 사설 경호업체 기웃하는 스토킹 피해자들

[헤럴드경제=안효정·이영기 기자] “피해자는 피고인에게 결별을 요구한 후 피고인에게 살해당하기 전까지 수개월 동안 피고인의 스토킹 행위로 극심한 불안과 공포에 시달렸던 것으로 보인다. 피해자는 자신을 방어하기 위해 법률에 마련된 모든 보호조치를 강구하려 노력했다.”

지난해 7월 법원은 전 여자친구를 수개월 스토킹한 후 살해한 스토커 A(32) 씨에 대한 항소심 재판에서 이 같이 판시했다. A씨는 1심(25년)보다 높은 30년형이 확정됐다.

한때 연인사이였던 두 사람. 2023년 초 결별 이후 남자친구였던 A는 스토커로 돌변했다. 자신을 보호하기 위해 모든 노력을 했던 B씨. 법원의 접근금지 잠정조치까지 받아냈지만 스토커는 사각지대에서 B씨를 노렸다.

스토커는 B씨의 출퇴근길에 맞춰 주거지로 찾아와 소란을 피웠다. 딸까지 건드렸다. 스토커는 B씨 딸의 유치원에 전화를 걸어 딸의 소재를 파악했다.

B씨는 2023년 6월 폭행과 스토킹 혐의로 A씨를 고소했다. 위급할 때 사용하는 스마트워치도 받았다. 고소 일주일 후 자택 주차장까지 찾아온 스토커를 본 B씨는 경찰에 신고했다. 바로 다음날 B씨는 2개월간 통신·접근금지 잠정조치도 받아냈다.

스토커는 반성은커녕 오히려 앙심을 품었다. 접근금지 결정이 내려지자 길이 40㎝짜리 회칼을 구매했다. 약 한 달 후 스토커는 B씨의 출근 시간에 맞춰 기다렸다가 그가 나타나자 비상계단으로 끌고가 살해했다. 밖에서 다투는 소리를 듣고 나온 B씨의 모친은 스토커의 칼날을 양손으로 꽉 움켜쥐며 필사적으로 막았지만 역부족이었다. 소란에 나와 본 당시 6살 딸 앞에서 B씨는 목숨을 잃었다.

스토킹 범죄가 끊이지 않고 있다. 최근 서울 구로와 대전, 울산, 경기 의정부 등에서 연이어 스토킹 및 교제폭력으로 피해자가 잇따라 목숨을 잃는 사건이 터졌다. 사전 위험 신호가 있었지만, 범행을 막지 못했다. ‘관계성 범죄’(신뢰 기반 인간관계에서 발생하는 범죄) 대응 한계가 다시 도마 위에 올랐다. 공적 영역의 사각지대가 좀처럼 개선되지 않으니 스토킹 피해자들은 자비를 들여 민간 경호업체에 도움을 청하기도 한다.

엿새 만에 4명이 죽음 앞에 내몰렸다

지난달 26일 경기 의정부에서 50대 여성이 옛 직장 동료의 스토킹 끝에 살해됐다. 그로부터 이틀 뒤인 28일 울산에선 20대 여성이 전 애인에게 폭행당해 의식을 잃었다. 29일 대전 주택가에선 30대 여성이 전 연인에게 살해됐고 31일에는 서울 구로구에서 50대 여성이 동거하던 남자에게 죽임을 당했다.

불과 엿새 만에 벌어진 이 모든 비극 사이에는 공통점이 있다. ‘예견된 범죄’였다는 것이다. 피해자들은 사건 발생 전 몇 번의 절박한 신호를 보냈음에도 제대로 보호받지 못하고 죽음 앞에 내몰렸다.

특히 의정부와 울산 사건을 두고선 스토킹처벌법에 규정된 ‘잠정조치’가 피해자 보호 장치로써 정상 작동하지 못했다는 실효성 논란이 불거졌다.

의정부 사건에선 범행에 앞서 피해자가 세 차례 스토킹 신고를 냈다. 당시 경찰이 구치소 유치 등 잠정조치를 검찰에 신청했으나 검찰 단계에서 “스토킹을 지속적·반복적으로 했다고 보기 어렵다”는 이유로 기각했다. 울산 사건이 터지기 전에도 피해자는 ‘집 앞에 가해자가 서성인다는’ 등 두 차례 112 신고를 했다. 이후 100ｍ 이내 및 전기통신 이용 접근금지 등 잠정조치가 내려졌지만 가해자는 이를 어기고 흉기를 휘둘렀다.

경찰→검찰→법원…잠정조치 ‘산 넘어 산’

현행법상 스토킹범죄에 대한 대응은 응급조치→긴급응급조치→잠정조치 순으로 진행된다. 이중 잠정조치는 스토킹범죄 재발 우려가 있을 때 내려지는 수단이다. ▷서면경고(1호) ▷100ｍ 이내 접근금지(2호) ▷통신 접근금지(3호), 위치추적 전자장치 부착(3호의 2) ▷구금(4호) 등이다. 검사가 법원에 청구하거나, 법원이 직권으로 내리기도 한다.

경찰이 검찰을 통해 잠정조치를 신청해도 법원이 기각하는 사례가 많다. 피해자와 가해자를 분리하는 가장 강력한 장치 ‘구금’(잠정조치 4호)은 경찰의 신청 건수도 적을 뿐 아니라 검찰과 법원의 벽을 넘기도 어렵다.

경찰청에 따르면 스토킹 범죄 112신고 건수는 2021년 1만4509건→2024년 3만1947건으로 3년 사이 약 2.2배 늘었으나 지난해 경찰이 신청한 잠정조치 4호는 1219건에 그친다. 이 가운데 약 40.9%에 해당하는 499건만 법원에서 인용됐다.

최근 스토킹 범죄가 잇따르자 경찰청은 임시·잠정조치를 검찰을 경유하지 않고 바로 법원에 청구할 수 있도록 관련 법 개정을 추진하기로 했다. 하지만 법원이 까다롭게 판단하면 속수무책이다.

잠정조치를 법원이 인용하더라도 가해자가 아랑곳하지 않고 범행을 저지르는 경우도 증가한다. 지난해 대검찰청의 ‘스토킹 피해자 보호를 위한 현행 잠정조치의 효과 및 개선방안 연구’ 보고서에선 잠정조치 위반 건수가 ▷2021년(10월 21일 스토킹처벌법 시행 이후) 58건 ▷2022년 533건 ▷2023년 636건 ▷2024년(1~9월) 669건으로 매년 늘고 있다고 지적한다.

잠정조치 실효성 논란에…피해자들 ‘민간 경호업체’로

이처럼 공적 영역의 사각지대가 줄지 않자 스토킹 피해자들은 민간 경호업체에 도움을 청하고 있다. 민간 경호 업체가 경호에 나섰다가 직접 스토킹범을 마주치는 경우도 빈번하다.

스토킹 전문 경호업체 BK시큐리티서비스 관계자는 “스토킹 범죄 사건이 증가해 사회적 관심도가 커지면 문의가 확 늘어난다”며 “사회적 불안도가 커지기 전에는 문의가 거의 없지만 최근 하루 5~6건의 문의가 꾸준히 들어오고 있다”고 설명했다.

해당 업체는 지난해 전 부인 A씨를 지속적으로 스토킹하던 전 남편 B씨를 제지해 달라는 의뢰를 받았다. 전 남편은 협박과 폭행 등을 일삼았던 ‘고위험군’의 스토커였다. 이혼 후 재산 분배에 불만을 품은 B씨는 지속적으로 옛 아내의 사업장에 찾아와 행패를 부렸다. A씨는 관할경찰서에 긴급 신변보호를 요청해 스마트워치 착용까지 했지만 B씨의 물리적 접근을 막을 수는 없었다.

또 전 여자친구의 결혼을 방해하기 위해 차량에 위치추적기를 몰래 부착하거나 연인 관계 중 있었던 일을 전단지 형태로 만들어 배포하겠다는 협박 편지까지 보내는 사례도 일어난다.

스토킹 경호 현장에서는 주변인이 고위험의 스토커로 변하는 상황도 빈번하다고 설명했다. 현장 경호 관계자는 “전 남편, 전 남자친구 등 연인 관계였던 사람뿐 아니라 회사 상사 등 업무 관계자, 학교 선배, 후배 등 지인들이 스토킹하는 경우도 많다”고 말했다.

하지만 현재 피해를 겪고 있어도 실제 요청까지는 어렵다. 감당하기 어려운 경호 비용 때문이다. 주로 바깥에서 활동하는 일과시간 내 경호를 요청하는 경우가 많다. 8시간 기준 경호원 1명을 고용하려면 20만원 전후의 비용이 든다. 2인 1조로 활동하는 경호 업무의 특성상 하루에 40만원이 필요하다. 부담되는 의뢰인들은 1인 경호를 활용하기도 한다.

전문가들은 스토킹 범죄의 피해는 돌이킬 수 없다고 경고한다. 현장 경호업체 관계자는 “우선 최대한 법적인 절차를 밟아서 보호받아야 한다”면서도 “다만 협박의 수위가 높고, 정말 위험한 상황이 예상될 때는 민간 경호라도 이용해야 한다”고 설명했다.

피해자보호명령제도 도입 요구↑…가해자 처벌 강화 움직임도

전문가들은 피해자 보호조치에 대한 실효성을 확보해야 한다고 강조했다. 민고은 변호사(한국여성변호사회 인권이사)는 “제도적 조치가 있어도 (법원의) 결정이 잘 따라오지 않으면 사실상 작동이 안 되는 것”이라면서 “이젠 스토킹·교제폭력 피해자를 보호하기 위한 관점에서 어떤 판단 기준을 마련할지 법원 차원의 적극적 논의가 필요하다”고 말했다.

피해자 보호명령제도 도입의 필요성도 제기됐다. 이승준 연세대 법학전문대학원 교수는 ‘스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률의 개선방안’ 논문에서 “현행 실무를 보면 잠정조치의 경우에도 며칠 만에 즉각적으로 결정되지 못하는 상황”이라면서 “피해자가 수사기관을 거치지 않고 직접 법원에 청구할 수 있도록 하는 피해자보호명령제도를 도입해야 한다”고 주장했다.

이재명 대통령이 지난달 31일 피해자 보호를 우선시하는 제도 보완을 지시하면서 여성가족부도 관계 기관과 협업하겠다는 메시지를 냈다. 여가부는 지난 4월 여성폭력방지정책 기본계획을 발표하면서 피해자 보호명령제도 도입을 추진 제도에 다시 포함시켰다.

아울러 스토킹 처벌 규정 자체를 강화하려는 움직임이 중요하다는 목소리도 나왔다. 장윤미 변호사(한국여성변호사회 교육이사)는 “피해자가 스토킹 범죄로 신고를 했는데도 가해자의 접근이 계속될 때 바로 실형으로 처벌하는 등의 방안은 범죄를 예방하는 차원에서 유효할 것으로 보인다”면서 “스토킹이 중범죄라는 걸 가해자에게 강력히 각인시키는 신호가 된다. 가해자가 자신의 일상에 대한 타격 등을 헤아릴 수 있게 되므로 추가 범행을 자제하는 동인이 될 것 같다”라고 설명했다.

경찰청은 최근 국회 여성가족위원회 위원장인 이인선 국민의힘 의원과 함께 피해자가 신고한 이후에도 스토킹이 반복될 경우 이를 ‘보복 스토킹’으로 규정하고 1년 이상의 징역에 처하도록 하는 내용의 스토킹처벌법 개정안 발의를 준비하고 있다.