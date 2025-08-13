향후 5년간 추진할 국정과제 청사진 공개

[헤럴드경제=서영상·문혜현 기자] 이재명 대통령이 13일 “국민이 주인인 나라, 함께 행복한 진짜 대한민국을 만들어갈 것”이라고 강조했다.

이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 열린 국정기획위원회 국민보고대회에서 “인수위 없이 출범한 새 정부는 지난 두달을 생각하면 산비탈을 굴러 내려온듯한 느낌”이라면서 “당면한 현안 대응하며 무너진 대한민국을 살리기 위해 최선 다했다”고 평가했다.

이어 “모두의 노력으로 대한민국 첫 정상화를 위한 물꼬가 조금씩 트여간다”면서 “오늘 한발짝 더 나아가서 도약과 성장을 위한 새정부 국정과제 5개년 계획을 보고한다”고 밝혔다.

이 대통령은 “국민이 하나되는 정치로 갈등과 대립을 넘어 통합의 정치로 나아갈 것”이라면서 “국민 삶 지키는 기본이 튼튼한 사회를 구축하고 국익 중심의 실용외교로 당당하게 국익을 지켜나갈 것”이라고 강조했다.

아울러 “국정위 기획안은 정부의 확정된 정책안은 아니다”면서 “국정위가 노력해서 바람직한 국정방향을 제시하는 의견으로서 앞으로 다양한 루트를 통해 국민과 각계각층의 의견을 수렴해 그 과정에서 얼마든지 수정할 수 있다”고 덧붙였다.

이에 대해 이한주 국정기획위원회 위원장도 “높아진 안팎의 불확실성 속 인수위 없이 출발한 이재명 정부 5년의 방향을 신속히 제시해 줄 계획이 필요했다”면서 “바로 이 국정운영 5개년 계획은 새로운 대한민국의 나침반이며 국정운영의 설계도”라고 했다.

이날 보고대회에서는 이재명 정부가 향후 5년간 추진할 국정과제의 청사진도 공개됐다. 조기 대선으로 인수위 없이 출범한 지 70일 만이다.

‘국정운영 5개년 계획안’에는 개헌부터 검찰·국방개혁, 인공지능(AI) 산업 육성, 지역·계층 간 불평등 해소까지 새 정부의 개혁 의지를 담은 국정과제가 담겼다.