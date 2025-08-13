[헤럴드경제=함영훈 기자] 미국 서부에 위치한 유타주는 니콜라스케이지 주연의 ‘콘에어’를 비롯해, 지난 100년 이상 할리우드 영화와 드라마 제작의 주요 촬영지로 꾸준히 사랑받아 왔다.

그 결과 ‘미국의 영화 세트(America’s Film Set®)’라는 명성을 쌓아왔다. 고전 서부극에서부터 현대 블록버스터, 세계적인 TV 시리즈에 이르기까지 유타의 웅장하고 다양한 자연경관은 수많은 명장면을 탄생시킨 배경이 되었다.

유타주 전역에 설치된 안내 표지판(Physical Marker)을 따라가면 실제 영화 속 장면과 동일한 풍경을 직접 마주할 수 있어, 영화 팬뿐만 아니라 여행객들에게도 특별한 경험을 선사한다.

이 표지판은 각 촬영지의 역사와 작품 정보를 제공하며, 유타가 오랜 기간 쌓아온 영화 제작지로서의 위상을 보여준다.

유타 필름 커미션 버지니아 피어스(Virginia Pearce) 국장은 “유타의 상징적인 풍경은 오랜 세월동안 영화 속 마법을 만들어 왔다.”며, “유타 필름 트레일을 통해 관람객들은 자신이 사랑하는 작품의 촬영지를 직접 걸으며 새로운 영감을 얻을 수 있을 것”이라고 소개했다.

유타주에 여행가면, 영화촬영지 뿐 만 아니라, ‘마이티 5(The Mighty 5®)’ 국립공원 투어는 물론 파크 시티(Park City)와 솔트레이크 시티(Salt Lake City)의 문화 탐방과 연계하면 여행의 폭이 크게 넓어진다.

더불어, 유타 필름 트레일에 포함된 대부분의 촬영지는 뛰어난 사진 촬영 명소로도 잘 알려져 있어 방문객들에게 잊지 못할 추억을 선사한다.

유타관광청은 유타 필름 커미션(Utah Film Commission)과 공동으로 유타에서 촬영한 할리우드 영화의 주요 촬영지를 직접 경험할 수 있는 “유타 필름 트레일(Utah Film Trail)”을 개발했다.

대표 촬영지와 작품을 살펴보면 ▷앤텔롭 아일랜드 주립공원 (Antelope Island State Park) – 《더 커버드 왜건》(The Covered Wagon) ▷박스 엘더 카운티 역사 법원 (Box Elder County Historic Courthouse) – 《징글 벨》(Jingle Belle) ▷코랄 핑크 사구 주립공원 (Coral Pink Sand Dunes State Park) – 《웨스트월드》(Westworld) ▷데드 호스 주립공원 (Dead Horse State Park) – 《델마와 루이스》(Thelma & Louise) ▷고블린 밸리 주립공원 (Goblin Valley State Park) – 《갤럭시 퀘스트》(Galaxy Quest) 등이다.

또, ▷헬퍼 메인 스트리트 (Helper Main Street) – 《어드벤처스 오브 파워》(Adventures of Power) ▷라 살 정션 (La Sal Junction) – 《트랜스포머: 에이지 오브 익스팅션》(Transformers: Age of Extinction) ▷파크시티 메인 스트리트 (Park City Main Street) – 《덤 앤 더머》(Dumb and Dumber) ▷선댄스 마운틴 리조트 (Sundance Mountain Resort) – 《제레마이 존슨》(Jeremiah Johnson) ▷자이언 캐니언 빌리지 (Zion Canyon Village) – 《부치 캐시디와 선댄스 키드》(Butch Cassidy and the Sundance Kid) ▷웬도버 에어필드 (Wendover Airfield) – 《콘 에어》(Con Air) 등도 포함돼 있다.

이 외에도 주 전역 곳곳에 촬영지가 있으며, 전체 목록과 지도는 공식 웹사이트에서 확인할 수 있다.

유타 필름 트레일은 사계절 내내 즐길 수 있는 여행 코스로, 계절별 다양한 액티비티와 연계해 더욱 풍성한 경험을 제공한다.

봄과 가을에는 로드트립과 하이킹, 여름에는 유타의 아름다운 국립공원 탐방, 겨울에는 스키 여행과 결합해 계획하기에 이상적이다.

