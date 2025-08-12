5개 전략 자산 中 조선업 투자 속도 낼 가능성 ‘전략적 유연성’ 수락시 엔터·화장품·면세점株 변동성 ↑ 국방비 증액, 방산업체에 ‘조건부 기회’

[헤럴드경제=경예은 기자] 오는 25일 개최하는 한미 정상회담에서 대미(對美) 투자의 구체성과 한미 동맹의 확대 여부가 국내 증시에 주요 변수가 될 것이란 분석이 나왔다. 인플레이션 국면에서는 투자 확정 시점이 앞당겨질수록 관세 불확실성이 줄고, 동맹 범위가 넓어질수록 관련 산업과 종목의 주가 변동성이 커질 수 있어서다.

12일 김두언 하나증권 연구원은 보고서를 통해 “투자자와 금융시장은 안보와 경제 현안이 주가에 미치는 영향을 예의주시하고 있다”며 “이번 정상회담에서 두 가지 핵심 의제가 부각될 것”이라고 설명했다.

첫 번재 핵심 의제는 한국이 미국에 약속한 3500억달러(약 486조원) 투자의 구체적 이행 방안이다. 김 연구원은 이재명 대통령이 최근 소셜미디어(SNS)에서 언급한 조선·반도체·이차전지·바이오·에너지 등 5개 산업 가운데 상당수는 미국 시장과의 연관성이 높지 않다고 분석했다.

한국무역협회(KITA)와 하나증권 자료에 따르면 자동차는 한국 전체 수출 비중이 6.8%지만 대미 수출 비중은 19%에 달한다. 반면 반도체는 전체 수출 비중이 21%인 와중 대미 수출 비중은 7.8%에 그쳤다. 에너지도 전체 수출 비중과 대미 수출 비중이 각각 3.8%, 1.2%로 미국 교역 확대 여지가 크다.

김 연구원은 특히 조선업 투자가 속도를 낼 가능성을 제기했다. 한국 정부가 제안한 1500억달러 규모 마스가(MASGA, 미국 조선 부문을 다시 위대하게) 펀드가 유지·보수·정비(MRO), 조선소 확장, 기자재 투자에 집중될 것이란 전망이다. 그는 “인플레이션 시대에는 투자가 빠를수록 경제성이 높다”며 “트럼프 행정부는 투자 속도에 따라 관세율을 높일 수 있다”고 말했다.

‘전략적 유연성’도 주요 의제로 꼽힌다. 변화하는 안보·경제·외교 환경에 맞춰 동맹의 성격과 범위를 유연하게 조정하는 능력을 의미한다. 한국과 미국으로만 한정해서 본다면 대북 억제에 집중하던 주한미군의 활동 범위를 대(對)중국 억제까지 확장하는 것이 대표적이다.

10월 말 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 앞두고 9년 반 만의 한한령(限韓令·한국 문화 제한 조치) 해제 기대감이 커지는 가운데, 한국이 미국의 전략적 유연성 기대에 응할 경우 엔터테인먼트, 화장품, 면세점 등 종목의 변동성이 확대될 가능성이 제기된다.

국방비 증액 여부도 주요 관심사로 꼽힌다.

지난해 한국 국방비 지출은 61조원(GDP 대비 2.6%)이었다. 만일 미국의 요구대로 30조원 이상 증액한다면 국내 방산 업종에는 기회와 위기가 동시에 찾아올 수 있다는 분석이다.

김 연구원은 “국내 방산 투자 확대에 따른 기업 가치 재평가 가능성과 함께, 미국산 무기 구매 증가와 경쟁 심화로 (국내 방산 업체의) 수혜가 제한될 수 있다”면서 “한국 방산 업체에 조건부 기회가 될 것”이라고 했다.