한국팬들은 15차 ‘컴백푸 캠페인’ 예고 팬들의 환경감시가 변화 불렀다 촌평도

[헤럴드경제=함영훈 기자] 한국, 중국, 대만, 싱가포르 등지 푸바오 팬들의 사육환경 개선 요구 때문인지, 아니면 위임신(상상임신) 후유증이 어느 정도 정리되어서인지, 한국산 첫 자이언트 판다 푸바오의 컨디션이 좋아졌다는 논평들이 팬들 사이에서 나오고 있다. 오랜만에 듣는 굿뉴스이다.

12일 푸바오 팬들과 판다 관련 소식통에 따르면, 외가 격인 중국으로 간 푸바오의 표정이 두어달 전 보다 밝아 보인다거나, 가끔씩 방사장에 나타나 좀더 깔끔해진 모습을 보이고 있다는 목격자들의 전언이 이어지는 상황이다.

그러나 국내 푸바오 팬들은 푸바오에게서 작년 말처럼 탈모증세가 보이기 시작했다면서 사천성 기지 탈출, 생활환경 이동 등을 촉구하며 13일 제15차 ‘컴백푸 캠페인’을 예고했다.

객관적인 변화는 태양이 작열하는 외부 방사장에 있기 보다는 내실 활동이 많다는 점이다.

사실 푸바오를 보러온 관람객 입장에선 그녀가 외부 방사장에 있어야 하고, 지금까지 사육사들은 그가 밖으로 ‘출근’하도록 강제했지만, 최근들어 이같은 강제출근 모습은 전혀 보이지 않는다고 한다.

그래도 대중들의 인기를 아는 푸바오는 가끔씩 원형 창문을 통해 내다보거나 마실 다녀오듯 방사장을 잠시 나왔다가 들어가는 등 찾아와준 팬들에 서비스를 해준다고 한다.

폭염 속에 밖으로 나오면 건강에 더 좋지 않다는 것을 아는 팬들은 푸바오를 많이 보지 못해 아쉽지만, 강제출근 당하지 않고 내실에서 건강을 유지하는 모습을 다행으로 여긴다고 한다.

이같은 폭염 속 생활공간 비중의 변화는 기존 사육사의 출장, 새 사육사의 융통성 있는 출퇴근 운영과 무관치 않다고 한다.

기존 사육사는 출근을 강제하는 경우가 많았지만(사실 에버랜드 주키퍼도 웬만하면 출근, 퇴근을 지키도록 하고 있음), 임시 대체 사육사로 보이는 새 주키퍼는 푸바오가 편안해 하는 방향으로 해준다는 평가를 받고 있다.

사천성 판다기지가 감찰을 받는 듯한 움직임이 있었고, 실제 감사한듯한 느낌의 회의록도 공개된 바 있다. 사육사가 교체되었다는 공식 얘기는 없지만, 기존 사육사가 출장갔다는 점은 인정하고 있다.

조금 더 젊어진 대체 사육사들은 사천성 기지의 고객서비스 방침보다는 푸바오의 컨디션에 더 집중하는 모습이라고 팬들은 평가한다. 이 사육사들은 전에도 푸바오를 예뻐하거나 세심하게 챙기는 모습이 종종 포착된 분들이라고 한 소식통은 전했다.

한편 국내 팬들은 13일 서울,부산,광주 전국 3곳에서 ‘제15차 컴백푸 불씨 캠페인’을 벌인다. 그동안 매주 수요일 진행되어온 캠페인은 이번 회차부터 서울(중국대사관앞)에서만 화·수·목요일 1인 캠페인으로 확대된다.

캠페인에 나설 팬들은 푸바오의 근황과 관련해 “최근 푸바오의 다리 부위 탈모가 심각하게 진행되고 있으며, 육안으로도 그 범위가 넓어지고 있습니다. 그러나 선수핑 기지는 이를 ‘탈모’가 아닌 ‘단모 증상’이라고 주장하며 별다른 치료 조치를 하지 않고 있습니다”고 지적했다.

하지만 최근 새 대체사육사들의 모습으로 보아 이에 대한 관찰과 조치도 있을 것으로 기대된다.

최근의 긍정적인 변화에는 한국팬 등 국제적 규모의 푸바오 팬모임들의 환경감시 활동도 한 몫 한 것으로 평가된다. 팬들은 여전히 다른 동물원으로 이송 또는 한국 재임대, 인공번식 계획 (잠정) 중단 등을 요구하고 있다.