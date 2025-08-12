[헤럴드경제=김성훈 기자] 박원순 전 서울시장 성추행 피해자를 대리했던 김재련 변호사가 조국 전 조국혁신당 대표와 윤미향 전 의원에 대해 ‘특별사면이 아닌 재심’을 통해 다뤄야 한다고 주장했다. 자신의 죄를 인정하지 않고 있기 때문에, ‘용서’라는 개념이 포함된 사면이라는 절차는 부적절하며, 재심을 통해 사법부의 판단을 받도록 하는 것이 낫다는 주장이다.

김 변호사는 12일 자신의 페이스북에 “자신의 범행을 인정한 사람, 반성하고 있는 사람들과 비교해 보았을 때 죄를 인정하지 않는 사람들을 사면하는 것은 차별이고 평등권에 대한 침해”라며 이같이 주장했다. 또 “(조 전 대표와 윤 전 의원은) 사회통합을 내세우고 있으나 통합이 아닌 분열에 기여하는 사람들이기 때문에 더더욱 사면대상자로 적합하지 않다”고 지적했다.

그러면서 “‘네 죄를 사하노라’는 적어도 ‘죄를 인정한 자’를 대상으로 해야 한다”라고 덧붙였다.

김 변호사는 “이번 대통령의 특별사면은 ‘죄가 없다는 사람에게 죄가 있다’는 전제에서 이루어졌으니 그야말로 모순이다”라며 “죄가 없다고 생각하는 사람은 ‘재심’을 통해 법적 구제를 받는 것이 마땅하다. 죄가 없다고 주장하는 사람을 사면하는 것은 법치주의에 대한 부정이다”라고 지적했다.

김 변호사는 “유죄판결이 났음에도 불구하고 무죄라고 주장하는 사람을 굳이 챙기고 싶다면 강제재심에 회부할 수 있는 권한을 대통령에게 부여하는 것이 낫다”고 적었다.

그는 “특별사면권에 대한 사형선고가 필요하다. 법치주의에 반하고, 헌법상 평등원칙에도 반하기 때문”이라고 밝혔다. 또 “형사재판에서 무죄 주장을 했으나 유죄판결이 나온 경우 ‘소송비용은 피고인 부담’으로 하도록 형사소송법도 개정하면 좋겠다”라고 주장했다.

김 변호사는 전날 올린 글에서는 “‘피해자 중심주의’는 개가 물어갔나”라며 “생존 위안부 피해자분들이 계시잖나. 법무부 사면심사위원회에서 이용수 할머니께 (윤 전 의원 사면에 대해) 한 번 여쭤보셨으려나 모르겠다”라고 지적했다.

조 전 대표는 ‘입시 비리’ 등 혐의 관련한 자신과 가족에 대한 검찰 수사가 과도하게 진행됐다고 주장해왔다. 서왕진 혁신당 원내대표는 12일 ‘검찰권 오남용 진상규명 및 피해자 회복을 위한 특별법안’을 언급하며 조 전 대표에 대한 재심 추진을 시사했다.

윤 전 의원은 지난 8일 자신의 SNS에 “억지 판결로 1심 무죄를 2심에서 유죄로 뒤집었다. 보수 언론은 제가 위안부 피해 할머니들의 조의금을 모두 가로챈 것처럼 보도했다”며 재판 결과를 인정하지 않았다. 이어 “언론이 무더기로 보도한 의혹들이 무혐의·불기소 처분되자, 이상한 것들을 모아 기소한 것이 검찰”이라며 “그러나 저는 편안하다. 욕하는 사람들이 참 불쌍하다”고 적었다.