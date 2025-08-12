SBS 라디오 ‘김태현의 정치쇼’ 인터뷰 “윤미향 악마화 돼, 광복절특사에 더 적절”

[헤럴드경제=한지숙 기자] 전현희 더불어민주당 최고위원은 12일 이재명 대통령 지지율 하락과 조국 전 조국혁신당 대표와 윤미향 전 의원 등 논란 많은 정치인의 특별사면의 연관성에 대해 “사면이 결정적으로 지지율이 떨어지는 배경이라고 보지 않는다”면서 “전반적으로 사면에 대해서 크게 여론은 나쁘지 않다”라고 부인했다.

전 최고위원은 이날 오전 SBS 라디오 ‘김태현의 정치쇼’ 인터뷰에서 “그 부분(사면)에 대해서는 공감하는 국민들도 많고, 일부 정권 초기에 정치인 사면은 적절하지 않다 이런 주장도 하시는 분도 계시기는 하다”며 이같이 말했다.

최근 리얼미터 여론조사에서는 이 대통령 지지율(4~8일 조사)이 6.8%포인트, 민주당 지지율(7~8일)이 6.1%포인트 떨어진 바 있다. 일각에서는 조 전 대표와 윤 전 의원 사면이 당과 대통령에게 부담이 됐다는 분석이 나왔다.

전 최고위원은 대통령과 당의 지지율 하락 배경을 두고, “지금 가장 중요한 것은 경제 문제”라며 “이재명 정부가 들어서면 경제가 조금 더 나아지고 먹고사는 게 조금 더 좋아지지 않을까, 많은 분들이 기대하셨다”고 했다. 이어 “최근 국제 상황이 좋지 않고, 부동산이 최근에 다시 올라가는 추세이며, 무엇보다 주식 양도소득세 부담 범위와 관련해 여러 가지 정책적인 혼돈이 있었다”며 “주식투자자들이 실망한 게 반영되지 않았나 생각한다”라고 분석했다.

또 “폭염이나 수재 때문에 사실상 많은 국민들이 고통을 받아 여러 가지 힘든 민심이 반영된 것이 아닌가 생각한다”며 “윤석열 체포가 실패되면서 국민들의 내란 종식에 대한 기대에 좀 부족함이 있지 않았나 그런 분석을 하고 있다”고 덧붙였다.

조 전 대표 사면복권으로 조국혁신당이 내년 지방선거에서 약진할 가능성에 대해선 “이 대통령께서 그런 정치적 계산을 하지 않으셨을 거다”며 “검찰독재 정권에 희생된 사람들을 다시 제자리로 돌려놓고, 나라를 정상화하는 차원, 국민통합의 차원에서 사면복권을 단행하셨다고 생각한다”고 말했다.

또한 윤미향 전 의원의 죄명이 위안부 피해자 후원금 횡령 혐의인데 광복절 특사에 포함된 건 부적절하다는 지적에 대해선 “그동안 혐의의 경우에는 상당히 많은 부분이 무혐의나 문제가 없다는 것이 종결이 됐다”며 “실질적으로는 그렇게 중대 혐의는 아닌데 너무 과대 포장해서 국민들에게 악마화된 그런 측면이 있다”라고 반박했다.

이어 “윤 전 의원의 경우 물론 과도 있지만 공이 훨씬 많았다”며 “특히 일제시대에 강제징용을 당한 우리 위안부 할머니들에 대해서 명예를 회복하고, 그분들을 위해서 일생을 헌신해온, 그러고 정치를 하시면서도 그런 부분에 있어서 계속적으로 노력해온 이런 부분이 매우 중요한 윤미향 전 의원님의 공”이라고 감쌌다. 그러면서 “오히려 광복절특사가 위안부 할머니에 대한 존중과 명예회복이라는 측면에서 더 적절하지 않나 생각한다”고 강조했다.

앞서 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 4~8일 전국 18세 이상 유권자 2506명을 대상으로 이 대통령 국정 수행 지지도를 조사한 결과, ‘잘한다’는 평가가 56.5%, ‘잘못한다’는 평가는 38.2%로 집계됐다. ‘잘한다’는 평가는 일주일 전 조사 대비 6.8%포인트 하락, 이 대통령 취임 후 최저치를 기록했다.

해당 조사의 오차범위는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트다. 조사방법으로 무선(100%) 자동응답을 활용했으며 응답률은 5.2%(2506명)다.