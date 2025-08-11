[헤럴드경제=한지숙 기자] 서울 구로공단 한 폐공장에서 총기와 실탄 60여 발이 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.

11일 경찰에 따르면 서울 구로경찰서는 지난 9일 구로구 구로공단 내 폐공장에서 공기총 1정과 공기총탄 10여 발, 군용 화약총탄 50여 발을 발견해 수거하고, 공장 임차인 70대 남성 A 씨에 대해 총포화약법 위반 혐의로 입건 전 조사(내사)에 착수했다.

발견된 총기와 총탄은 경찰에 사전 등록 이력이 없는 무허가 총기임이 확인됐다.

경찰은 폐공장을 빌려서 사용하던 A 씨를 총기 소유주로 보고 행적을 쫓고 있다.

A 씨는 현재 경찰의 연락을 받지 않고, 주거지에서도 자취를 감춘 것으로 알려졌다.

경찰은 A씨를 검거하기 위해 수사력을 집중하고 있으며, 다른 불법 무기류가 추가로 발견될 가능성에도 대비하고 있다.

경찰에 따르면 이 공장은 장기간 명도 소송이 진행되는 과정에서 최근 1년간 운영이 중단된 상태였다. A 씨의 의뢰를 받은 폐기물 처리 업체가 공장 내부를 청소하던 중 공장 한편 쓰레기 더미 속에서 총기와 실탄을 발견하고 경찰에 신고했다.

경찰은 총기와 공기총탄은 경찰청 산하 총포화약안전기술협회에, K1·K2탄으로 추정되는 군용 화약총탄은 인근 군부대에 보내 감정하고, 총기와 총탄의 출처를 조사하고 있다.

경찰은 해당 총기가 관리 대상 전산상에는 없지만, 전산화 이전 수기로 등록했을 가능성도 열어두고 수사하고 있다.

총포화약법 10조에 따르면 별도의 허가 없이 총포를 소지해서는 안 된다.

한편 경찰은 지난 1일부터 불법 무기류 자진신고 기간을 운영 중이다. 9월 30일까지 경찰서나 군부대에 불법 무기류를 자진 신고하면 형사처벌과 행정처분이 면제된다. 하지만 이 기간이 끝나면 불법 무기류에 대한 집중 단속이 진행되며, 적발될 경우 총포화약법에 따라 3년 이상 15년 이하의 징역형에 처해질 수 있다.