케데헌 인기 덕 ‘K-콘텐츠’ 관심 급상승 한국 여행·화장품·음식 등 검색량 급증

[헤럴드경제=함영훈 기자] 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 ‘케데헌’) 공개 이후 K-컬처가 선풍적인 인기를 끄는 가운데 올해 광복절엔 케데헌 호랑이가 서울 한강 드론쇼로 구현돼 주목된다.

11일 인바운드 플랫폼 크리에이트립에 따르면, 지난 한 달(6.20~7.19) 관광 소비 데이터(구입액)는 전월(5.20~6.19) 대비 대중목욕탕 84%, 콘서트 133%, 삼계탕 233%, 찜닭 162%, 한복 체험 30%, 간장게장 18% 등으로 상승했다. 한국 정육·갈비 전문점의 이용은 4배 늘었다. 한식 거래액은 싱가포르 157%, 미국 61% 늘었다. K-팝 댄스 클래스 예약 주문은 미국 400%, 대만 575% 급등했다.

구글의 글로벌 이용자 데이터에 따르면, 8월 3~9일 ‘한국 화장품’의 주간 검색량 지수는 2004년 집계를 시작한 이후 최다(100)를 기록했다. 이전 주까지 52주 평균(9)의 10배이다.

‘한국 여행’은 52주 평균의 9배, ‘한국 라면’은 3배로 급증했다. ‘K-팝’ 역시 5배 이상으로 늘었다. ‘한국 음식’, ‘한국 라면’, ‘설렁탕’, ‘K-팝’ 등 케데헌 소재들이 일제히 역대 주간 최다 검색량을 기록한 것이다.

국립중앙박물관의 7월 방문객 역시 69만4000여명으로 지난해 같은 기간 대비 2배 이상 늘었다. 케데헌에 등장한 ‘까치 호랑이’ 배지, ‘갓끈’ 볼펜 등이 출고 즉시 품절 사태를 맞고 있다.

서울 제기동 국가인증 웰니스 여행지 ‘서울한방진흥센터’는 ‘케데헌’에 나오는 ‘Han의원’과 외관이 닮았다는 점 때문에 외국인 손님들이 늘었다. 약재 족욕, 한방 천연팩과 허브 온열 찜질, 약선 음식 체험, 동백오일 테라피, 아로마 경락과 경혈 등을 체험하는 곳이다.

코리아드림 한강대축제에선 한강 상공에서 1200여 대의 드론이 떠 케데헌 전령 호랑이 ‘더피’를 형상화해 8·15 광복의 기쁨과 대한민국의 도약을 표현한다.

조직위 관계자는 “호랑이 드론쇼는 광복 80주년이라는 역사적 순간에 백범 김구 선생이 꿈꾸었던 ‘문화강국’이 이뤄졌음을 보여주고, 통일의 염원을 담아내기 위해 기획됐다”고 말했다.