[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]광복 80주년을 맞아 인천에서 다양한 행사가 펼쳐진다.

인천광역시는 오는 15일 오전 10시 아트센터인천 콘서트홀에서 제80주년 광복절 경축행사를 개최한다.

광복 80주년이라는 뜻깊은 해를 맞아 인천의 독립운동 역사를 되새기고 시민의 자긍심을 높이기 위해 경축식, 경축공연, 부대행사, 연계행사 등 다채로운 프로그램으로 구성된다.

행사 구호(slogan)는 ‘1945년 그날처럼, 2025 축제년 다시 빛나는 인천’으로 광복의 감격을 다시 되새긴다.

행사에는 독립유공자 유족, 보훈단체장, 지역 국회의원과 기관·단체장, 시의원 등 주요 인사와 시민 1200여 명이 참석해 선열들의 숭고한 나라 사랑 정신을 계승하고 광복의 의미를 되새길 예정이다.

경축공연으로는 시립소년소녀합창단이 선보이는 음악극‘인천! 해방둥이’가 선보인다.

부대행사로는 대형 태극기 및 우리나라 지도에 소망 쓰기, 독립운동가 어록 멋 글씨(calligraphy)와 낭독대회, 독립투사 감옥 체험, 주먹밥과 미숫가루를 통한 독립군 체험, 광복절 기념 열쇠고리 만들기, 역사 퀴즈, 무궁화 묘목 나눔 등 다양한 프로그램이 준비돼 있다.

연계 행사도 함께 진행한다. 정부가 추진하는 광복주간(8월 11일~17일) 동안 ‘한국관광 100선’에 선정된 광복 관련 관광지를 방문하고 인증하인증하는를 진행한다.

또 11일부터 24일까지 14일간 개항장 스탬프 투어를 운영한다. 개항장은 우리나라 근대사의 출발지로서 독립운동과 광복과 깊은 연관이 있는 지역으로, 기간 중 방문하는 관광객들이 광복의 숨결을 온전히 느낄 수 있도록 지원할 예정이다.

스탬프 투어는 인천 개항장 일원에서 펼쳐진다. 방문객들은 ‘인천e지’앱을 설치한 뒤 제물포구락부, 대불호텔, 자유공원, 청일조계지 계단, 인천관광안내소 등 주요 관광지를 탐방할 수 있다. 참여자에게는 5000원 상당의 쿠폰이 제공된다.

13일 오후 7시 30분에는 인천문화예술회관 소공연장에서 전통 예술과 공연이 어우러진 ‘인천아리랑 연가’ 연희판놀음 무대가 펼쳐진다.

공연은 사자탈춤 ‘벽사진경’, 설장고 시나위 ‘풍년의 꿈’, 줄타기 ‘줄 위의 광대’, 인천의 노래와 인천아리랑, 풍물판굿 등 다채로운 전통 연희가 관객을 찾는다.

이 밖에도 인천시청 애뜰광장에는 바람개비 모양의 소형 태극기가 설치되며 21일까지 나라꽃 무궁화가 전시된다.

인천시 누리집 내 ‘온라인 광복절’ 에서는 일제 감시 대상이었던 인천 독립운동가 소개와 함께 가로등 현수기 게시도 진행된다.