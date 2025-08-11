복잡한 경제 정보 쉽게 전달 국민 경제 이슈에 참여 유도

[헤럴드경제=한영대 기자] 대한상공회의소(이하 대한상의)는 기존 소통플랫폼 ‘소플’을 실용적인 참여형 경제플랫폼으로 새단장했다고 11일 밝혔다.

이번 개편은 복잡한 경제 정보를 누구나 쉽게 이해하고, 기업과 국민이 함께 경제 이슈에 참여할 수도록 초점을 맞췄다.

이번 개편에서 가장 주목할 만한 기능은 ‘인공지능(AI) 입법리포트’다. 새로운 법안이나 정책 자료가 나오면, AI가 이를 보고서 형태로 제공한다. 사용자는 법제처나 국회 홈페이지를 일일이 오가며 정보를 찾지 않아도 한눈에 핵심 내용을 확인할 수 있다. 단순 요약을 넘어 기업 경영에 미치는 영향까지 짚어준다.

AI가 쟁점으로 분류한 법안이 온라인 공청회로 연결되는 점도 의미 있다. 기업인과 전문가, 일반 국민 누구나 해당 안건에 대한 의견을 등록하고, 찬반 투표와 댓글 토론을 통해 다양한 의견을 나눌 수 있다. 실제 현재 소플에는 최근 이슈가 되고 있는 대주주 양도소득세 기준 인하 관련 설문이 진행 중이다.

사용자 연령, 직무, 관심 분야 등을 바탕으로 콘텐츠를 추천해주는 기능도 새롭게 도입됐다. 예를 들어 IT 분야 종사자에게는 AI 관련 전문가 칼럼이나 개발자 커뮤니티 글이, 환경 문제에 관심이 많은 사용자에게는 관련 정책 이슈나 연구 자료가 노출되는 식이다.

이용자 참여를 독려하는 크라우드 펀딩 기능도 새롭게 도입됐다. 사용자는 공감가는 게시글에 투자를 할 수 있다. 목표 금액 도달 시 글쓴이와 투자자가 함께 보상을 받는다. 실시간 경제 토론 기능도 강화됐다. 주요 이슈에 대해 기업인, 유튜버 등 각계 전문가와 국민이 실시간으로 소통하는 소플-온에어가 출격 대기 중이다.

중소기업과 스타트업을 위한 백문백답 등 실무형 콘텐츠도 함께 제공된다. 국민 제안을 기업에 전달하는 ‘기업에 바란다’, 하루 한 가지 이슈를 정리해주는 ‘오늘의 지식’ 등 참여형 서비스도 확대할 예정이다.

박동민 대한상의 전무이사는 “올해 4월 AI 검색 및 초안작성 기능을 도입한 이후 게시글은 1580%, 참여수는 508% 증가했다”며 “기술이 참여를 이끄는 마중물이 될 수 있음을 확인한 만큼 국민과 기업이 경제 현안에 대해 자연스럽게 소통하도록 이어주는 대표 플랫폼으로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.