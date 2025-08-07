기관 순매수…닷새 만에 ‘7만전자’ 마감·애플부품주 상승 ‘美 GM과 협력’ 현대차도 상승 카카오·하이브도 2분기 호실적에 급등

[헤럴드경제=신동윤 기자] 코스피 지수가 7일 3220 고지를 재탈환했다. 장중 도널드 트럼프 미국 행정부의 상호관세가 발효되는 부담 속에서도 밤새 애플 주가가 급등세를 보였던 게 국내 관련주에도 호재로 작용하며 지수를 끌어올렸다.

이날 한국거래소에 따르면 코스피는 전장보다 29.54포인트(0.92%) 오른 3227.68에 장을 마치며 4거래일 연속 상승세를 나타냈다.

지수가 종가 기준 3200선을 웃돈 것은 지난달 31일 이후 5거래일 만이다.

지수는 전장보다 16.67포인트(0.52%) 오른 3214.81로 출발해 3200.28까지 오름폭을 줄였으나 다시 상승폭을 키워 3210대를 회복했다.

이후 미국 상호관세 발효 시점인 이날 오후 1시 1분 직후에도 3210대 상승세를 유지하다 장 막판 오름폭을 더욱 키웠다.

이날 오후 3시 30분 기준 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날보다 8.3원 내린 1381.2원을 나타냈다.

유가증권시장에서 기관이 1090억원 순매수하며 지수를 끌어 올렸다. 개인과 외국인은 각각 1965억원, 175억원 매도 우위를 보였다.

외국인은 다만 코스피200선물시장에서는 1533억원 ‘사자’를 나타냈다.

이날 국내 증시는 간밤 뉴욕증시에서 애플이 미국에 1000억달러를 추가 투자한다는 소식에 급등한 가운데 애플 관련 종목 중심으로 상승하는 흐름을 보였다.

아울러 도널드 트럼프 미국 대통령이 반도체에 관세 100%를 부과하겠다고 밝혔지만, 미국 내 공장을 건설할 경우 관세를 부과하지 않을 것임을 시사하면서 미국 현지 공장 건설을 추진 중인 국내 기업이 대규모 관세를 피할 것이라는 기대감이 번졌다.

이날 한국 대통령실도 트럼프 대통령이 반도체 품목에 100%의 관세를 부과하겠다고 언급한 것과 관련해, 한국 정부가 ‘최혜국 대우’를 약속받았다고 강조하며 우려를 완화했다.

한국시간 이날 오후 1시 1분 미국의 상호관세가 발효됐지만 이미 관세 우려를 선반영한 만큼 발효 직후에도 증시는 큰 변동 없는 흐름을 보였다.

이경민 대신증권 연구원은 “애플의 1천억달러 규모 미국 투자 소식이 국내 증시에 훈풍으로 작용했다”며 “트럼프 대통령이 반도체 100% 관세 부과 계획을 시사했으나, 사실상 중국 반도체 기업을 겨냥한 것으로 분석되며, 오히려 미국 내 현지 투자를 진행 중인 국내 기업에 호재 및 불확실성 완화로 작용했다”고 설명했다.

시가총액 상위 종목 중 삼성전자(2.47%)가 애플의 차세대 칩을 미국 파운드리(반도체 위탁생산) 공장에서 생산하기로 했다는 소식에 종가 기준 5거래일 만에 7만원선을 회복했으며, SK하이닉스(1.35%)도 26만원대로 올라섰다.

아울러 애플 급등에 비에이치(1.80%), LG이노텍(0.57%) 등 국내 애플 관련 부품주가 올랐으며 현대차(0.95%)도 미국 제너럴모터스(GM)와 차량 5종을 공동 개발한다는 소식에 상승했다.

카카오(11.97%)와 하이브(7.14%)도 2분기 호실적을 공개하면서 급등했으며, LG에너지솔루션(0.65%), HD현대중공업(1.82%), 한화오션(2.45%) 등도 올랐다.

반면 삼성바이오로직스(-0.19%), 셀트리온(-3.36%) 등 바이오주와 한화에어로스페이스(-0.43%), 두산에너빌리티(-1.36%) 등은 내렸다.

업종별로 보면 오락문화(4.48%), IT서비스(4.36%), 전기전자(1.44%) 등이 올랐으며 제약(-1.17%), 통신(-0.76%) 등은 내렸다.

코스닥지수는 전장보다 2.32포인트(0.29%) 오른 805.81에 장을 마치며 나흘 연속 상승했다.

지수는 전장보다 1.78포인트(0.22%) 오른 805.27로 출발해 보합권 내 등락하다 소폭 상승 전환한 뒤 관세 발효 직후에도 오름세를 유지하다 장 후반 상승폭을 늘렸다.

코스닥시장에서 개인이 914억원 순매수했으며, 외국인과 기관은 각각 539억원, 219억원 매도 우위를 보였다.

파마리서치(1.67%), 레인보우로보틱스(1.45%), 휴젤(5.26%), 클래시스(3.33%), 리노공업(0.99%) 등이 올랐다.

에코프로가 전장과 동일한 가격에 장을 마쳤으며, 알테오젠(-1.71%), 에코프로비엠(-0.87%), HLB(-4.09%) 등은 내렸다.

이날 유가증권시장과 코스닥시장의 거래대금은 각각 11조1900억원, 4조7780억원으로 집계됐다.

대체거래소 넥스트레이드의 프리마켓과 정규마켓의 거래대금은 총 7조6800억원이다.