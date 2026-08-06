북미 전략 신모델 판매와 중대형 트랙터 비중 확대 상반기 매출 5522억원·당기순이익 567억원 2분기 매출은 제자리…영업이익은 13.9% 늘어

[헤럴드경제=홍석희 기자] 농기계 업체 TYM의 올해 상반기 영업이익이 북미 시장 판매 호조와 제품 구성 개선에 힘입어 전년 동기 대비 59.1% 증가했다.

TYM은 올해 상반기 연결 기준 매출 5522억원, 영업이익 626억원을 기록했다고 6일 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 13.1%, 영업이익은 59.1% 늘었다.

당기순이익은 567억원으로 전년 동기 대비 148.0% 증가했다. 상반기 영업이익률은 11.3%, 순이익률은 10.3%로 집계됐다.

2분기 매출은 2625억원으로 전년 동기와 비슷한 수준을 유지했다. 같은 기간 영업이익은 276억원으로 13.9%, 당기순이익은 265억원으로 110.8% 증가했다.

TYM은 북미 시장에서 ‘T4058P’, ‘T5075’ 등 현지 전략 신모델 판매를 확대하고 중대형 마력대 트랙터 판매 비중을 높인 점이 수익성 개선으로 이어졌다고 설명했다.

북미 지역 딜러를 대상으로 기술 교육 프로그램을 운영하고 부품 공급 대응력을 강화한 점도 실적에 영향을 미쳤다. 대미 관세와 중동 지역 정세 불안 등 대외 불확실성이 이어졌지만 북미 사업이 안정적으로 유지됐다는 게 회사 측 설명이다.

김소원 TYM 대표이사는 “글로벌 시장에서 고객 수요에 맞춘 제품과 서비스를 제공해 온 경쟁력이 실적으로 나타났다”며 “제품 경쟁력과 기술 혁신을 바탕으로 글로벌 시장에서 지속 가능한 성장을 이어가겠다”고 말했다.