[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]행정체제 개편으로 새롭게 출범한 인천 서해구와 검단구의회가 분구 초기 재정 부담 완화를 위해 인천시에 적극적인 재정 지원을 요청하고 나섰다.

서해구의회 고선희 의장과 검단구의회 김남원 의장은 4일 인천시청에서 남영희 인천시 정무부시장을 만나 ‘서해구·검단구 재정지원 공동건의문’을 전달하고 행정체제 개편에 따른 재정 현안과 지원 방안을 논의했다.

양 의장은 간담회에서 “행정체제 개편은 인천시의 핵심 정책인 만큼 분구에 따른 초기 행정·재정 부담을 기초자치단체가 감당하기에는 한계가 있다”며 “안정적인 행정서비스 제공을 위해 인천시의 제도적·재정적 뒷받침이 필요하다”고 강조했다.

공동건의문에는 ▷행정체제 개편의 안정적 정착을 위한 재정지원 확대 ▷자치구 재정기반 강화를 위한 제도 개선 ▷주민 삶의 질 향상을 위한 지역 현안사업 지원 등 세 가지 핵심 요구사항이 담겼다.

특히 양 의회는 행정체제 개편에 소요되는 비용에 대한 시비 지원 확대와 국비 확보, 특별조정교부금 우선 지원, 일반조정교부금 제도 개선 등 분구 초기 재정 안정을 위한 지원책 마련을 촉구했다.

이와 함께 수도권매립지 주변지역 환경개선 특별회계 지원 확대와 북부권 문화·예술 인프라 확충 등 주민들이 체감할 수 있는 지역 현안사업도 적극 지원해 줄 것을 인천시에 요청했다.

고선희 서해구의회 의장은 “행정체제 개편의 목적은 주민들에게 보다 나은 행정서비스를 제공하는 데 있는 만큼 재정난으로 인해 주민 불편이 발생해서는 안 된다”며 “새로운 자치구가 안정적으로 자리 잡을 수 있도록 인천시의 실질적인 지원이 필요하다”고 말했다.

김남원 검단구의회 의장은 “행정체제 개편의 성패는 초기 재정 기반 확보에 달려 있다”며 “인천시와 긴밀한 협력을 통해 성공적인 행정체제 개편 모델을 만들어 가겠다”고 밝혔다.

남영희 인천시 정무부시장은 공동건의문을 전달받은 자리에서 “건의 내용을 면밀히 검토해 실효성 있는 지원 방안을 다각적으로 살펴보겠다”고 답했다.

서해구의회와 검단구의회는 앞으로도 인천시와 지속적인 협의를 이어가며 재정지원 확대와 제도 개선을 위한 공동 대응을 이어갈 계획이다.