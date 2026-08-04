설립 8년만에 ‘LC 나이지리아’ 정리 비주력 법인 매각 등 사업재편 일환 석화 구조 개편도 적극 참여 고부가 사업 전환 속도

[헤럴드경제=한영대 기자] 롯데케미칼이 ‘리스트럭처링(사업 재편)’에 박차를 가하고 있다. 국내 석유화학(석화) 업계 최초의 아프리카 판매 법인을 청산한 것이다. 롯데케미칼은 장기화된 석화 시장 위기에 대응하기 위해 비주력 법인을 청산·매각하는 동시에 고부가 사업 전환에 속도를 낼 것으로 예상된다.

4일 업계에 따르면 롯데케미칼은 최근 이사회를 열고 아프리카 판매법인 ‘LC 나이지리아’를 정리하기로 했다. 법인을 설립한 지 8년만이다.

2018년 나이지리아에 설립된 LC 나이지리아는 국내 석화 업계 최초의 아프리카 판매 법인이다. 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP) 등 범용 석화 제품을 아프리카 시장에 판매하는 역할을 수행했다. 롯데케미칼은 당시 중국에 편중된 매출 구조를 극복하고, 성장 잠재성이 큰 아프리카 시장을 공략하기 위해 법인을 설립했다.

이번 청산은 롯데케미칼이 추진 중인 리스트럭처링의 일환으로 분석된다. 중국발 석화 공급과잉이 이어지고 있는 가운데 비주력 계열사 및 법인 정리를 통해 비용을 줄이고 적자 규모를 축소하기 위한 전략이다. 지난 5년간(2021~2025년) 롯데케미칼이 청산·매각한 자회사 및 해외 법인만 23개이다.

롯데케미칼은 정부가 추진 중인 석화 구조개편에도 적극 참여, 리스트럭처링에 속도를 내고 있다. 지난 3월 여천NCC 대주주인 한화솔루션, DL케미칼과 공동으로 제출한 여수 1호 프로젝트는 지난달 말 정부로부터 승인받았다. 여수 1호 프로젝트는 여천NCC 2·3공장을 폐쇄하고 남은 1공장을 롯데케미칼 여수 공장과 합쳐 통합법인을 세우는 것이다.

롯데케미칼은 HD현대와 대산 프로젝트도 진행하고 있다. 대산 프로젝트는 HD현대케미칼이 롯데대산석화를 흡수합병하는 과정에서 약 110만톤 규모의 나프타크래킹센터(NCC) 가동 중단을 골자로 하고 있다. 합병법인은 다음 달 출범을 앞두고 있다.

롯데케미칼의 리스트럭처링은 계속될 전망이다. 중국발 공급과잉이 언제 해소될지 예측하기 어렵기 때문이다. 업계에서는 중국의 기초 석화 제품 증설이 최소 2028년까지 이어질 것으로 예상하고 있다.

고부가 사업 비중을 확대하는 전략도 병행할 예정이다. 중국이 기술 개발에 어려움을 겪고 있는 제품을 양산, 탄탄한 수익 기반을 확보하기 위함이다.

롯데케미칼 자회사인 롯데엔지니어링플라스틱은 국내 최대 규모의 컴파운딩 공장인 율촌 공장을 올해 하반기 준공할 계획이다. 컴파운딩이란 기초 석화 제품에 다양한 첨가제를 최적의 조합으로 섞어 기능을 향상시키는 작업이다. 연 50만톤의 생산능력을 갖춘 율촌 공장은 로봇 소재 등으로 활용되는 엔지니어링플라스틱(EP)도 양산한다.

또 다른 자회사인 롯데에너지머티리얼즈는 최근 수요가 급증하고 있는 인공지능(AI)용 회로박(회로기판을 만드는 동박) 생산능력 확대에 전력을 다하고 있다. 이를 위해 500억원을 투자해 익산 공장 생산능력을 기존 3700톤 규모에서 내년까지 1만6000톤으로 확대할 예정이다.