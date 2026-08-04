[헤럴드경제=김주리 기자] 국내 상장사들이 올해 2분기 기대 이상의 실적을 발표했지만 증권가의 시선은 오히려 한층 보수적으로 바뀌고 있다. 기업 실적 자체보다 향후 업황과 밸류에이션(기업가치) 부담을 다시 따져보는 분위기가 확산하면서, 지난달 목표주가를 낮춘 증권사 리포트가 상향 리포트의 두 배 가까이 늘어난 것으로 나타났다. 특히 반도체 대표주를 중심으로 목표주가 조정이 이어지면서 투자심리에도 영향을 미치는 모습이다.

4일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 지난 7월 국내 증권사들이 발간한 목표주가 하향 리포트는 580건으로 집계됐다. 같은 기간 목표주가를 올린 리포트는 351건에 그쳤다.

목표주가 하향 보고서가 상향 보고서를 앞선 것은 지난해 4월 이후 약 15개월 만이다. 지난해 7월에는 목표주가 상향 리포트가 1168건, 하향 리포트는 180건에 불과했고, 올해 들어서도 1월(상향 940건·하향 228건), 2월(상향 1122건·하향 116건) 등 낙관적인 전망이 우세했다.

그러나 7월 들어 증시 변동성이 확대되고 기업들의 실적 전망과 밸류에이션을 재점검하는 보고서가 잇따르면서 분위기가 반전됐다. 일반적으로 목표주가는 향후 이익 개선과 기업가치 상승 가능성이 높을 때 상향되지만, 실적 추정치가 낮아지거나 밸류에이션 부담이 커질 경우 하향 조정된다.

대표적인 사례는 삼성전자와 SK하이닉스다. 두 회사 모두 2분기 기준 견조한 실적을 기록했지만, 메모리 업황 전망 변화와 AI 투자 관련 불확실성이 커지면서 증권사들은 잇달아 목표주가를 낮추고 있다.

실제로 NH투자증권은 SK하이닉스 목표주가를 410만원에서 340만원으로, 대신증권은 390만원에서 320만원으로 조정했다. 삼성증권은 350만원에서 300만원으로 낮췄고, 미래에셋증권은 420만원에서 280만원으로 대폭 하향했다. 최근 주가 흐름과의 괴리율을 줄이고 보수적인 실적 전망을 반영한 조치라는 분석이다.

다만 목표주가를 낮춘 증권사들도 투자의견은 대부분 ‘매수(Buy)’를 유지했다. 증권사별 전망 차이도 여전히 큰 편이다. 삼성전자의 경우 최근 목표주가를 제시한 증권사 가운데 가장 높은 목표가는 65만원, 가장 낮은 목표가는 36만원으로 29만원의 차이를 보였다. SK하이닉스 역시 최고 470만원, 최저 148만원으로 전망 폭이 크게 벌어졌다.

유진투자증권은 삼성전자에 대해 자체 최고 등급인 ‘스트롱 바이(Strong Buy)’를 유지했다. 손인준 유진투자증권 연구원은 삼성전자 콘퍼런스콜과 관련해 “예상보다 큰 수준의 장기공급계약(LTA) 목표 물량을 제시했다”며 “직원 성과급 지급을 위한 자사주 매입은 최근 극심한 변동성을 보이는 메모리 업체들의 수급을 안정시키고 주가 회복에도 긍정적으로 작용할 것”이라고 말했다.

반면 SK하이닉스에 대해 보수적인 시각도 나온다. 이민희 BNK투자증권 연구원은 “수요 모멘텀이 피크아웃(정점 통과)했는데도 기업들이 경쟁적으로 증설을 추진하고 있어 향후 공급 과잉 전환 우려가 크다”며 “업황 고점에서 추진되는 중국 창신메모리(CXMT)의 상장 흥행도 경쟁 심화를 부추길 수 있다”고 진단했다.

증권가에서는 하반기 증시의 방향을 결정할 핵심 변수로 반도체 업황과 AI 투자 지속 여부를 꼽는다. 미국 빅테크의 투자 계획과 글로벌 금리, 지정학적 변수 등이 맞물리면서 당분간 실적보다 미래 성장성에 대한 평가가 시장 흐름을 좌우할 가능성이 크다는 분석이다.

나정환 NH투자증권 연구원은 “반도체 기업의 영업이익 레벨은 분기별로 내년까지 계단식으로 높아진다는 점에서 결국 주가는 증가율보다 이익 레벨을 보고 반등할 것”이라고 말했다.

이경민 대신증권 연구원도 “반등의 핵심 변수는 AI 투자 둔화 우려의 완화다. AI 도입을 통한 실질적인 수익성 개선까지 확인된다면 강력한 시장 반전의 트리거로 작용할 전망”이라고 전망했다.

증권업계에서는 단기적인 목표주가 조정보다는 기업의 장기 실적과 산업 경쟁력이 더 중요한 투자 판단 기준이 될 것이라는 의견도 나온다. 당분간은 목표주가 자체보다 향후 실적 추정치가 얼마나 안정적으로 유지되는지, AI와 반도체 업황을 둘러싼 불확실성이 얼마나 해소되는지가 증시 분위기를 좌우할 핵심 변수로 꼽힌다.