[헤럴드경제=김주리 기자] 인공지능(AI) 열풍을 이끌며 미국 증시를 견인했던 ‘매그니피센트7(M7·마이크로소프트·애플·엔비디아·구글·아마존·메타·테슬라)’의 위상이 흔들리고 있다. 다만 일각에서는 M7의 시대가 저물고 있다는 평가와 별개로, AI 산업 자체를 단순한 거품으로 볼 수는 없다는 분석도 나온다.

파이낸셜타임스(FT) 칼럼니스트 존 플렌더는 1일(현지시간) “한때 미국 증시를 지배했던 M7은 6월 한 달 새 시가총액이 2조달러 가까이 증발했다”며 AI 인프라 투자에 비해 수익 창출 속도가 기대에 미치지 못할 수 있다는 우려가 시장에 반영됐다고 분석했다.

그는 마이크로소프트와 아마존, 알파벳, 메타 등 대형 하이퍼스케일러들이 2025~2026년 동안 1조달러가 넘는 자본지출(CAPEX)을 계획하고 있지만, 이익과 현금흐름을 웃도는 투자 규모를 부채로 충당하는 데다 메모리 반도체 등 핵심 부품 가격 상승으로 수익성까지 압박받고 있다고 지적했다.

최근 시장 흐름도 과거와 달라졌다는 평가다.

플렌더는 M7 주가가 급락한 이후 이들 종목이 더 이상 같은 방향으로 움직이지 않는다며, 씨티그룹 애널리스트들의 평가를 인용해 “M7은 이제 대형주 성장동력을 가늠하는 분석 틀로서 죽은 개념”이라고 전했다.

이 같은 변화의 배경으로는 가치주 중심 투자에서 모멘텀 투자로의 이동, 패시브펀드와 인덱스펀드를 통한 대형 기술주 쏠림 현상이 복합적으로 작용한 것으로 분석했다.

특히 현재 다수의 헤지펀드와 뮤추얼펀드가 반도체 기업은 매수하고 하이퍼스케일러 기업은 공매도하는 전략을 취하고 있어, 시장 흐름이 바뀔 경우 변동성이 더욱 확대될 수 있다고 경고했다.

플렌더는 특정 대형 기술주가 시장을 주도하는 현상이 이번이 처음은 아니라고 짚었다.

2010년대 초반에는 ‘FAANG(페이스북·애플·아마존·넷플릭스·구글)’이 시장을 이끌었고, 그보다 앞선 1960년대에는 ‘니프티 피프티(Nifty Fifty)’가 대표 우량주 그룹으로 불렸다. 그러나 당시 니프티 피프티에 포함됐던 에이본과 폴라로이드, 코닥, 제록스 등은 이후 경쟁력을 잃으며 쇠락의 길을 걸었다.

그렇다고 이번 AI 열풍을 단순한 투기 거품으로만 볼 수는 없다고 그는 강조했다.

플렌더는 국제결제은행(BIS)의 최근 보고서를 인용해 “AI는 과거 범용기술과 달리 지식 생산 자체를 증강할 수 있다”고 소개하며, AI가 장기적으로는 ‘생산적 거품(Productive Bubble)’이 될 가능성이 있다고 평가했다.

그는 1840년대 영국 철도 버블을 대표적인 사례로 들었다. 당시 리즈와 맨체스터를 잇는 노선은 1~2개면 충분했지만 6개가 건설될 정도로 과잉투자가 이뤄졌고, 거품은 결국 붕괴했다. 하지만 그 과정에서 구축된 철도 인프라는 이후 산업혁명과 경제 성장의 핵심 기반이 됐다는 것이다.

즉 초기에는 비효율과 과잉투자가 뒤따르더라도 장기적으로는 사회 전반의 생산성과 혁신을 끌어올리는 기반이 될 수 있다는 설명이다.

플렌더는 이러한 AI 투자 쏠림 현상이 한국 시장에서도 나타나고 있다고 진단했다.

삼성전자와 SK하이닉스를 추종하는 개별주 상장지수펀드(ETF)가 두 종목의 변동성을 키우고 있으며, 시가총액 비중이 높은 만큼 이들 종목의 움직임이 코스피 전체를 좌우하는 구조가 형성됐다고 분석했다. 그는 한국 정부가 레버리지 개별주 ETF 신규 상장을 중단하고 최소 예탁금을 3배로 상향한 조치도 함께 소개했다.

마지막으로 그는 투자 전략으로 국가와 자산군을 아우르는 분산 투자와 일정 수준의 현금 비중 확보를 제안했다. 아울러 시장에서는 기존 M7 대신 메타(Meta), 앤트로픽(Anthropic), 엔비디아(NVIDIA), 구글(Google), 오픈AI(OpenAI), 스페이스X(SpaceX)를 묶은 ‘망고스(MANGOS)’라는 새로운 AI 대표 기업군이 이미 거론되고 있다고 전했다.

다만 전문가들은 AI 산업의 성장성과 개별 기업의 투자 가치는 구분해서 볼 필요가 있다고 조언한다. AI 기술은 앞으로도 산업 전반에 영향을 미칠 가능성이 크지만, 실제 수혜 기업은 시장 환경과 기술 경쟁, 수익성에 따라 계속 바뀔 수 있는 만큼 특정 종목이나 테마에 집중하기보다 장기적인 관점에서 투자 전략을 세우는 것이 중요하다는 분석이다.