[헤럴드경제=김성훈 기자] 유튜버 김선태(전 ‘충주맨’)가 KBS 웹예능 ‘돈선태 성공시대’(이하 ‘돈선태’)에서 자진하차를 결정했다. 해당 프로그램 첫 회 선공개 영상에서 걸그룹 리센느 원이에게 ‘무섭노’ 발언을 할 것을 유도하는 등 부적절한 진행이 논란이 된 데 따른 것이다.

김선태는 7월 31일 자신의 유튜브 채널에 “단독 MC로서 그런 방송을 이끌어가는 것에 대해 부족함을 많이 느껴서 자진하차하는 걸로 결정했다”라고 밝혔다.

김선태는 “제가 욕심이 있었나 보다. 지상파 단독 MC를 해보니까 쉽지 않더라. 제가 능력이 부족했다”며 “제 탓이다”라고 말했다.

그는 “제가 소속사도 없고 따로 혼자 있다 보니까 전반적으로 매끄럽지 않은 그런 느낌도 받았다”며 “솔직히 말씀드리면 제작진과의 소통 문제에서도 어려움이 있었다”고 했다.

김선태는 리센느와 소속사 대표에게 직전 전화해 사과했다고 밝혔다. 그는 “(리센느) 멤버 분들이 먼저 저를 걱정해주셨다고 하더라”며 “두 번, 세 번 다시 더 죄송했다”고 말했다.

그는 “이번 일을 계기로 저 스스로를 돌아보게 됐다. 제가 초심을 잃었나 생각도 많이 했다. 이번 일로 불편하게 해드려 죄송하다”고 덧붙였다.

‘돈선태’는 김선태가 성공 신화의 주인공들을 초대해 그 비결을 묻는 콘셉트의 프로그램이다. 유튜브 채널 ‘충주맨’을 그만둔 김선태가 KBS 예능 MC를 맡는다는 점에서 주목받았다.

그러나 7월 29일 첫 회 선공개 영상을 공개하자마자 논란에 휩싸였다. 이 영상에서는 리센느 멤버 원이가 출연했는데, 극우 커뮤니티 ‘일간베스트’(일베) 논란이 일었던 ‘무섭노’ 발언이 영상 전면에 부각됐다. 썸네일에는 ‘나오노’라는 문구가 들어갔고, 김선태는 원이에게 “‘무섭노’ 사건에 대해 가볍게 얘기해 본다면?”이라며 답변을 유도했다. 또 “사투리로 한마디 해달라. 정치판에 내 얘기가 왜 나오노?”라고 대답을 끌어내기도 했다. 원이가 “내는 그거 뭔지도 모른데이”라고 재치있게 피해 갔다.

영상이 공개되자 다양한 비판이 제기됐다. 가장 많은 비판은 일베 논란으로 마음고생이 컸던 원이에게 ‘2차 가해’나 다를 바 없었다는 지적이었다. 원이는 한 영상에서 자신의 팀 동료와 대화 중 ‘무섭노’라고 말했다가 일베 논란에 휘말렸다. 경상도 출신인 원이가 자기 지역 사투리를 하는 것은 아무 문제가 없다는 쪽으로 여론이 기울었지만, 그러한 논란이 자꾸 소환되는 것이 원이에게는 부담이 될 수밖에 없는 상황이다. 만약 김선태의 답변 유도에 원이가 표현상의 실수를 했을 경우 또 다른 논란에 휘말릴 수도 있는 것이었다.

‘노’ 표현을 희화화해서 썼다는 지적도 있었다. ‘노’는 경상도 사투리의 종결어미이기는 하지만, 일베에서는 노무현 전 대통령을 조롱하는 의미로 쓰며, 일베의 사용방식이 온라인에 퍼져 경상도 사투리와는 무관하게 남용된다는 지적이 있다. ‘돈선태’ 영상에서도 굳이 ‘노’를 사용할 필요가 없는 상황에서 의도적으로 ‘노’를 쓴 것은 부적절하다는 지적이다.

제작진은 이후 제목과 썸네일을 수정했으나 논란이 거세자 관련 영상을 비공개로 전환했다.

제작진은 전날 게시판을 통해 “불편을 드린 모든 분들께 다시 한번 진심으로 사과드리며, 특히 리센느와 김선태 님에게 죄송한 마음을 전한다”고 사과했다.

김선태 또한 자신의 유튜브 채널에서 “방송국이라는 이름 뒤에 숨어 업로드 영상에 대해 어떠한 사전 검토나 사전 공개도 요청하지 않았다”며 “많은 분들이 지적해 주셨던 게스트에 대해 무리한 언급을 했던 것 또한 명백한 저의 잘못”이라고 해명했다.