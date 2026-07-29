[헤럴드경제=이명수 기자] 가수 겸 배우 윤은혜가 ‘커피프린스 1호점’ 성공 후의 마음을 고백했다.

OSEN에 따르면, 28일 유튜브 채널 ‘은혜로그인’에는 ‘Ep 10. 우리 모두 여름이었다… | 가족여행 필수 마음가짐 (경험담?), 더위에도 안 무너지는 메이크업 꿀팁, 해외에서 온 편지? etc. | 윤은혜의 잠 못드는 밤에’라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 윤은혜는 구독자들의 사연을 들으며 소통하는 시간을 보냈다. 세 번째 사연의 경우 중국인 팬이 보낸 것이었는데 그녀는 드라마 ‘아가씨를 부탁해’를 통해 윤은혜를 알게 되었다고 밝혔다.

사연자는 “드라마 속 언니에게 한눈에 반했다. 화려한 스타일과 사랑스러운 연기가 인상적이었다”라며 “중국어로 사랑한다고 말해줄 수 있냐”고 사연을 마무리했다.

그녀는 “‘커피프린스 1호점’ 끝나고 남성적인, 소년같은 모습이 잘 어울렸다고 칭찬을 받았기 때문에 여자로서의 모습을 인정받지 못하면 그 다음부터 작품 활동이 어려울 것 같다는 생각이 있었다”고 전했다.

그런 마음에서 고른 차기작이 바로 드라마 ‘아가씨를 부탁해’였다고. 윤은혜는 해당 드라마에서 대한민국 상류층 최고의 ‘핫 셀레브리티’ 국내 최고 재벌 강산 그룹의 유일한 상속녀로서 완벽한 외모와 배경을 가진 강혜나를 연기했다.

윤은혜는 “적어도 패션이나 화려함이나 여자로서의 매력을 잘 보여줄 수 있는 작품이었으면 좋겠다고 바랐다”라며 “개인적으로는 연기나 여러 가지에서 아쉬움이 있지만 고심한 부분을 좋아해주셔서 감사한 작품이다”라고 전했다.