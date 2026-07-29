이사 8명 中 5명 반대·2명 찬성·1명 기권

[헤럴드경제=유혜림 기자] BNK금융지주 이사회가 JB금융지주와의 합병 타당성 검토를 진행하지 않기로 결정했다.

BNK금융지주는 28일 공시를 통해 이사회가 JB금융지주와의 합병 타당성 검토와 이를 위한 특별위원회 설치를 모두 추진하지 않기로 의결했다고 밝혔다. 이날 이사회에는 이사 8명이 참석해 5명이 반대, 2명이 찬성, 1명이 기권했다.

이사회 측은 공시에서 “최근 주주인 얼라인파트너스로부터 JB금융지주와의 합병 타당성 검토 착수 요청 서한을 접수해 검토한 결과 이같이 결정했다”며 “이번 결정은 이사회의 종합적인 판단에 따른 것이며 향후 구체적인 변동사항이 발생할 경우 관련 법규에 따라 공시할 예정”이라고 말했다.

앞서 국내 행동주의 펀드 얼라인파트너스 자산운용은 지난 14일 BNK금융지주와 JB금융지주의 합병을 공개 제안한 바 있다. 이번 결정으로 얼라인파트너스가 제안한 BNK금융과 JB금융의 합병 논의는 추진 동력을 잃게 됐다.

이와 관련, 얼라인파트너스는 입장문을 통해 “양사 이사회가 지방금융지주 간 합병의 전략적·재무적 타당성을 독립적으로 검토하는 것조차 거부한 점은 매우 아쉽다”며 “공시는 결론만 제시했을 뿐 판단 근거와 대안은 설명하지 않았다”고 밝혔다. 이어 양사 이사회 의사록 열람을 청구해 의사결정 과정을 확인한 뒤 향후 대응 방안을 검토하겠다고 예고했다.