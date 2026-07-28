8월 25일까지 지역사회 발전에 기여한 모범 구민·단체 대상후보자 추천 지역사회발전 등 8개 부문 시상… ‘광진구민의 날’ 기념식에서 시상 예정

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)가 지역사회 발전에 헌신한 구민과 단체를 발굴하고 그 공로를 널리 알리기 위해 오는 8월 25일까지 ‘제31회 광진구민대상’ 후보자를 공개 모집한다.

광진구민대상은 지역사회 곳곳에서 묵묵히 헌신해 온 구민과 단체에 감사와 존경의 뜻을 전하고, 구민의 자긍심을 높이기 위해 마련된 광진구 최고의 구민상이다. 지난 30여 년간 다양한 분야의 숨은 공로자를 발굴하며 그 의미를 이어오고 있다.

올해는 ▷지역사회발전 ▷기부·자원봉사 ▷교육·문화예술 육성 ▷체육진흥 ▷경제활성화 ▷사회복지·보건 ▷도시안전·환경 ▷효행·모범가족 등 총 8개 부문에서 후보자를 모집한다.

후보자는 시상일 기준 광진구에 3년 이상 거주하거나 소재한 개인 또는 단체이며, 거주지 동장과 관련 부서장, 관계기관·단체장 또는 광진구민 10인 이상의 연서로 추천할 수 있다.

추천된 후보자는 공적사실 확인과 광진구민대상 심사위원회의 심사를 거쳐 최종 선정된다. 시상은 ‘광진구민의 날’ 기념식에서 진행하며, 수상자에게는 상패를 수여하고 구청사 내 명예의 전당에 이름을 게시해 영구 보존한다.

김경호 광진구청장은 ”광진구민대상은 보이지 않는 곳에서 지역사회를 위해 헌신해 온 구민과 단체의 소중한 공로를 널리 알리는 뜻깊은 상“이라며 ”새로운 민선 9기를 맞아 지역 곳곳에서 이웃을 위해 봉사해 온 숨은 영웅들이 많이 발굴될 수 있도록 구민 여러분의 적극적인 추천을 부탁드린다“고 말했다.