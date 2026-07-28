서울시 로컬브랜드 상권 중 최초 원자재 공동구매…비용 절감 추진

[헤럴드경제=신상윤 기자] 서울 관악구는 샤로수길 상인회가 서울시 로컬브랜드 상권 중 최초로 상인협동조합을 설립했다고 28일 밝혔다.

샤로수길은 음식점, 카페, 소매점 등이 밀집한 관악구의 대표 골목상권이다. 이번 조합 설립에 대해 구 관계자는 “그동안 상권 활성화는 개별 점포의 노력에 의존하는 구조였다”며 “조합 설립은 상인들이 함께 수익사업을 발굴·운영하는 기반을 마련하며 상인 주도형 성장모델 구축에 나섰다는 점에서 의미가 있다”고 설명했다.

조합은 샤로수길만의 특색을 담은 공동 로컬브랜드를 개발하고 이를 통해 발생한 수익 일부를 운영 재원으로 적립해 상권 활성화에 활용할 계획이다.

또 점포별로 자주 사용하는 원자재를 공동 구매해 비용 부담을 낮춘다. 구 관계자는 “비용 절감 효과와 공동 수익이 다시 경쟁력 강화로 이어지는 선순환구조를 만들어갈 방침”이라고 했다.

구는 2024년부터 올해까지 총 30억원을 투입해 로컬브랜드 상권 육성사업을 추진하고 있다. 상인 조직의 역량 강화를 위해 전문가 교육, 설립 절차 안내 등으로 조합 출범을 도왔다.

박준희 관악구청장은 “이번 사례가 관악구 골목상권의 자생력을 높이고, 지속 가능한 지역경제 활성화 모델로 발전하도록 최선을 다하겠다”고 말했다.