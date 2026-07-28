도민 멤버십 카드·지방노동감독관 도입도 추진 경자구역 확대는 신청서 작성 단계…중앙 심의 절차 남아

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도가 28일 민선 9기 도정 목표인 ‘활기찬 민생’ 실현을 위한 3대 분야 56개 경제정책 과제를 발표했다.

김인수 경남도 경제통상국장은 이날 도청 프레스센터 브리핑에서 이 같은 내용의 경제정책 추진 방향을 설명했다. 경남도는 민선 8기 경제성장 성과를 바탕으로 민선 9기에도 투자·민생·노동복지를 연결하는 경제정책을 추진하겠다고 밝혔다.

투자·성장 분야에서는 서부경남 경제자유구역 확대와 미래첨단산업 투자유치를 핵심 과제로 제시했다. 서부경남 경제자유구역 확대는 총 7개 지구를 대상으로 추진되며, 1단계 신청 대상은 진주·사천 일원 4.11㎢와 통영 복합해양레저관광도시 0.88㎢다. 총사업비는 1조원 이상으로 추산된다.

다만 서부경남 경제자유구역 확대는 현재 산업통상자원부에 제출할 지정 신청서를 작성하는 단계다. 최종 지정까지는 산업부 사전 자문과 적정성 검토, 경제자유구역위원회 보고, 관계부처 협의, 심의위원회 심의 등 절차를 거쳐야 한다.

경남도 관계자는 “현재는 신청서를 만드는 초기 단계로 중앙부처 협의 등 남은 절차가 많다”며 “도지사 임기 내 지정 고시를 목표로 추진하고 있다”고 말했다.

도는 지정 고시가 이뤄지면 전담 행정체계인 ‘서부경남경제자유구역청’을 설립하고, 2028년부터 남해·하동·고성·산청 등으로 2·3단계 확대를 추진할 계획이다.

이와 함께 도는 삼성중공업, 한화에어로스페이스, LG전자, 두산에너빌리티 등 대기업의 첨단산업 투자 실행을 지원하기 위해 ‘경남 대도약 첨단산업 추진단’을 가동하고, 인도·동남아 등 신흥시장 중심의 수출 다변화에도 나설 방침이다.

민생·소상공인 분야에서는 교통·문화·복지·소비 혜택을 연계하는 경남도민 멤버십 카드 도입을 추진한다. 도는 2028년 공공영역에 우선 적용한 뒤 2029년 민간영역까지 확대할 계획이다. 이와 함께 e경남몰 상품군 확대, 라이브커머스 도입, 공공배달앱 지원 등 소상공인 디지털 전환도 추진한다.

노동복지·일자리 분야에서는 오는 12월 8일 시행되는 ‘노동감독관 직무집행법’에 맞춰 지방노동감독관 제도를 도입한다. 경남도는 기준인력 130명 가운데 80명을 우선 채용해 30인 미만 사업장에 대한 노동법·산업안전법 예방·감독을 강화할 계획이다.

이와 함께 청년·중장년·취업 취약계층 맞춤형 취업 지원, AX(AI 전환)·GX(친환경 전환) 대응 산업인력 양성, 숙련 외국인력의 지역 정착 지원도 확대할 방침이다.

경남도는 민선 8기 성과를 바탕으로 후속 경제정책 추진에 속도를 낸다는 방침이다.