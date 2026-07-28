[헤럴드경제=양대근 기자] 정점식 국민의힘 원내대표는 28일 조정식 국회의장의 현직 대통령 연임에 대해 “주권자 국민의 선택 문제”라고 발언한 것과 관련 “현직 대통령 연임은 현행 헌법상 금지되어 있으며, 이 부분은 개헌 논의 대상이 될 수 없다”고 비판했다.

정 원내대표는 이날 자신의 페이스북에 “도대체 국회의장까지 왜 이러실까요”라면서 “이걸 논의하겠다고 한다면 일체의 개헌 논의가 불가능하다”면서 이같이 꼬집었다.

그는 “우원식 전 의장조차도 연임 개헌을 하더라도 현직 대통령은 해당되지 않는다고 분명히 했다”면서 “그런데 이재명 대통령, 법제처장, 심지어 조정식 의장까지 이 백해무익한 논의의 가능성을 열어두고 있다”고 날을 세웠다.

정 원내대표는 “조 의장이 이재명 대통령의 연임을 위해 총대를 메기로 한 것인가”라면서 “국민의힘은 이재명 대통령의 연임 구상이 포함되는 개헌 논의에는 일체 응하지 않을 것”이라고 덧붙였다.

아울러 “불필요한 갈등이 커지지 않도록 이재명 대통령 스스로 연임은 없다고 선언하길 바란다. 이런 이야기를 해야만 하는 상황 자체가 어처구니 없을 따름”이라고 했다.

한편 정 원내대표는 “오늘 코스피가 장중 6000이 무너지고 코스닥은 700이 무너졌다. 이게 증시인지 카지노인지도 모를만큼 난장판을 만들어놓고 연임 같은 이야기가 입 밖에 나오는가”라며 “국정이나 똑바로 챙기길 바란다”고 지적했다.