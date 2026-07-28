“행정수도특별법 조속 처리와 교육재정 확충에 긴밀히 협력”

[헤럴드경제=양대근 기자] 강준현 더불어민주당 의원(세종시을)은 28일 세종시와 세종시의회, 세종시교육청을 잇달아 방문해 지역 주요 현안을 논의했다고 밝혔다.

강 의원은 이날 오전 세종시청에서 조상호 세종특별자치시장과 면담했다. 이어 세종시의회에서 안신일 세종특별자치시의회 의장을 만났다. 이후 세종시교육청에서 강미애 세종특별자치시교육감과 면담했다.

조 시장과의 면담에서 강 의원은 행정수도특별법 추진과 삼성전기 투자 및 지역경제 활성화, 2027년도 국비 확보 등 세종시 주요 현안을 협의했다. 또한 협의에서 행정수도특별법의 조속한 처리를 위해 국회 차원의 노력을 이어가는 한편, 세종의 행정수도 완성을 구심점으로 충청권이 ‘5극 3특’ 국가균형성장 전략의 핵심축으로 발전할 수 있도록 세종시와 긴밀히 협력하기로 했다.

아울러 삼성전기의 세종사업장 투자가 지역경제 활성화와 후속 기업 유치로 이어지고, 기업이 안정적으로 투자하고 성장할 수 있는 기반이 마련되도록 국회와 세종시가 함께 노력할 필요가 있다는 데 뜻을 모았다.

안 의장과는 세종의 주요 현안이 원활하게 추진될 수 있도록 세종시의회와 국회 간 협력과 소통을 강화하기로 했다. 이어 강 교육감과는 지방교육재정교부금 개편 논의를 비롯한 세종교육 주요 현안을 살펴보고, 세종의 교육 여건과 재정수요에 대한 교육청의 의견을 청취했다.

강 의원은 “행정수도 완성과 자족기능 확충, 안정적인 교육재정 확보를 위해서는 세종시와 세종시의회, 세종시교육청, 국회가 긴밀하게 협력해야 한다”며 “오늘 현장 의견을 바탕으로 세종 발전에 필요한 국회 차원의 역할을 적극적으로 해 나가겠다”고 강조했다.