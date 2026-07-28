[헤럴드경제=조용직 기자] 프로당구 PBA 시즌 세 번째 투어의 막이 올랐다.

프로당구협회(PBA·총재 윤영달)는 28일 경기도 고양 킨텍스 PBA 스타디움에서 프로당구 2026-2027시즌 세 번째 투어인 에스와이 PBA-LPBA 챔피언십 개막식을 열고 본격적인 대회 일정에 돌입했다.

이날 개막식에는 PBA 윤영달 총재, 장상진 부총재를 비롯해 프로당구팀 ‘에스와이 빌더스’ 구단주인 에스와이 홍성균 부회장 등이 참석했다.

시즌 3번째 투어를 맡은 에스와이는 2023-24시즌 4시즌째 PBA와 함께 대회를 개최하고 있다. 아울러 에스와이는 에스와이 빌더스를 운영, 이달 초 열린 PBA 팀리그 광명시 투어 2026-2027에서 5위를 기록했다.

이날 개막식에서 에스와이 홍성균 부회장은 “승패는 기록으로 남지만, 끝까지 최선을 다하는 모습은 사람들의 기억에 오래 남는다. 끝까지 포기하지 않고 최고의 경기를 펼치는 모든 선수가 이 무대의 진정한 주인공이 될 것”이라고 환영사를 전했다.

PBA 윤영달 총재는 “네 번째 대회를 맞은 에스와이 챔피언십에서는 매년 잊지 못할 명승부와 다양한 이야기가 탄생했다. 이번 대회에서는 또 어떤 선수가 전 세계 당구 팬들의 시선을 사로잡을지 매우 기대된다”면서 개회를 선언했다.

이번 대회는 개막식 직후 시작된 PBA 128강전 서현민-윤용제, 모리 유스케(일본)-김도균 등의 개막 경기를 시작으로 본격적인 대회 일정에 돌입했다. 오는 8월2일에는 LPBA 결승전이 펼쳐지며, 같은 달 3일 우승 상금 1억원이 달린 PBA 결승전으로 대회가 마무리된다.