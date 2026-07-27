샌프란 AI 서밋 이어 글로벌 CEO들과 회동

[헤럴드경제=김유진 기자] 이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK그룹 회장이 미국 샌프란시스코에 이어 이번에는 이탈리아 시칠리아에서 글로벌 빅테크 최고경영자(CEO)들과 만난다. 구글이 주최하는 비공개 행사에 나란히 참석해 인공지능(AI) 협력 확대 방안을 논의할 것으로 전망된다.

27일 재계에 따르면 이 회장과 최 회장은 이달 말 시칠리아에서 열리는 글로벌 CEO 모임 ‘구글 캠프(Google Camp)’에 참석할 것으로 알려졌다.

구글 캠프는 구글 공동 창업자인 래리 페이지와 세르게이 브린이 매년 여름 개최하는 행사다. 이탈리아 시칠리아 남부 로코 포르테 베르두라 골프 리조트에서 열리며 참석자와 행사 내용은 모두 비공개다.

국내에서는 이 회장이 행사 초기부터 꾸준히 참석해왔으며, 최 회장도 2024년 행사에 참석한 것으로 알려졌다. 지난해에는 한미 관세 협상이 막바지에 이르면서 두 사람 모두 미국 일정으로 인해 참석하지 못한 것으로 전해졌다.

재계에서는 두 총수가 이번 행사에서 구글을 비롯한 글로벌 빅테크 CEO들과 네트워크를 강화하고 AI와 반도체, 데이터센터 등 다양한 협력 방안을 논의할 것으로 보고 있다.

특히 삼성전자와 SK그룹이 최근 샌프란시스코 AI 서밋에서 엔비디아와 브로드컴 등과 메모리 반도체와 AI 데이터센터 분야를 중심으로 총 9500억달러 규모의 협력에 합의한 만큼, 이번 구글 캠프에서도 관련 논의가 이어질 가능성이 제기된다.

AI 투자 확대와 함께 고대역폭메모리(HBM) 수요가 빠르게 늘면서 글로벌 빅테크들의 반도체 공급 확대 요청도 이어질 수 있다는 전망도 나온다.

재계는 이 회장과 최 회장이 미국에 이어 유럽에서도 글로벌 AI 협력을 이어가는 것이 한국 기업들의 AI 경쟁력과 위상을 보여주는 행보라고 평가한다.

앞서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 샌프란시스코 AI 서밋에서 “(삼성전자와 SK하이닉스의) HBM 혁신이 없었다면 엔비디아는 슈퍼컴퓨터를 만들지 못했을 것”이라며 “지금이야말로 한국의 황금기”라고 평가한 바 있다.