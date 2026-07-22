위성락 춘추관서 브리핑 열고 이같이 밝혀

[헤럴드경제=서영상 기자] 청와대는 22일 미국의 호르무즈 해협 군함 파견 등 기여 요구와 관련해 “새로운 요청은 없었다”고 밝혔다.

위성락 청와대 국가안보실장은 이날 춘추관 브리핑에서 “미국측으로부터 군함 등 구체적 요청이 있었던 것은 아니지만 우리는 실질적인 기여를 하겠다 입장으로 임해왔기 때문에 여러 옵션을 검토하고 있다”면서 이같이 말했다.

이어 “국내법 절차가 있고, 법적·정책적 측면을 종합적으로 보고 있다. 실질 기여를 하려는 논의를 가지고 임하고 있다”고 부연했다.

이날 언론 보도에서 미국이 한국에 호르무즈 해협 군함 파견을 요구한 것 아니냐는 관측이 나왔지만, 새롭게 특정한 요구가 제기된 것은 아니라는 설명이다.

위 안보실장은 “한국은 호르무즈 해협에 경제안보적인 이해가 크게 걸려 있는 나라다. 원유 의존도가 전 세계에서 손에 꼽을 정도로 높다”며 “국제적 연대 움직임은 국익에 직결되는 문제이기 때문에 언제나 동참하고 적극적으로 실질적인 기여를 하겠다는 입장으로 논의에 임해왔다”고 말했다.

다만 위 안보실장은 “우리의 기여는 관련 절차나 국회 등과도 관련이 있을 수 있고 우리의 역량에도 한계가 있기 때문에 똑같은 걸 여기에서도, 저기에서도 하기는 어려울 수 있다”며 “전체적인 통합 움직임을 우리 역량 범위 내에서 할 수 있는 노력을 하려고 한다”고 했다.

이어 “호르무즈에서의 자유로운 통항은 우리 국익에 아주 중요한 부분이고, 우리가 국익을 지켜내기 위해 필요한 역할과 기여를 해야 한다고 생각한다”고 강조했다.