[헤럴드경제=김주리 기자] 글로벌 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)가 삼성전자의 신용등급 전망을 기존 ‘안정적(Stable)’에서 ‘긍정적(Positive)’으로 상향 조정했다. 인공지능(AI) 투자 확대에 따른 메모리 슈퍼사이클과 고대역폭메모리(HBM) 경쟁력 강화가 맞물리면서 향후 최소 2년간 실적 개선이 이어질 것으로 전망했다.

S&P는 지난 21일 보고서를 통해 “긍정적 등급 전망은 삼성전자가 메모리 산업의 구조적 성장 속에서 기술 경쟁력 강화를 통해 HBM 및 파운드리(반도체 수탁생산) 시장 점유율을 확대하며, 향후 최소 2년간 견조한 영업실적을 이어갈 것이라는 견해를 반영한다”고 설명했다.

S&P는 특히 삼성전자가 세계 최대 메모리 반도체 업체로서 AI 확산에 따른 메모리 슈퍼사이클의 최대 수혜 기업이 될 것으로 내다봤다. AI 데이터센터 투자 확대가 메모리 수요를 끌어올리는 가운데 공급은 제한적인 상황이 이어지면서 가격 상승세가 지속되고 있다는 분석이다. 실제 일부 DDR5 제품 가격은 지난해보다 3~4배 오른 것으로 평가됐다.

실적 전망도 크게 상향됐다. S&P는 삼성전자의 연간 매출이 2026년 약 683조원, 2027년에는 약 821조원으로 역대 최대 규모를 기록할 것으로 예상했다. 상각전영업이익(EBITDA)은 2025년 약 91조원에서 2026년 393조원, 2027년 502조원 수준으로 4배 이상 증가할 것으로 전망했다.

보고서는 메모리 공급 부족 현상이 단기간에 해소되기 어려울 것으로 진단했다. 글로벌 4대 하이퍼스케일러의 자본지출(CAPEX)은 2028년 1조달러 수준으로 확대될 것으로 예상되며, 상당 부분이 AI 데이터센터 구축에 투입될 것으로 분석했다. 반면 신규 생산능력이 본격적으로 확대되는 시점은 2028년 이후가 될 가능성이 커 2026~2027년에는 수급 불균형이 지속될 것으로 내다봤다.

장기공급계약(LTA) 확대도 업황 안정성을 높이는 요인으로 꼽혔다. 공급 부족이 이어지면서 고객사들이 3~5년 규모의 장기 계약을 선호하고 있으며, 맞춤형 메모리 제품 비중이 높아지면서 수주 예측 가능성이 개선돼 업황 둔화 국면에서도 수익성을 방어할 수 있다는 설명이다.

HBM과 파운드리 사업 경쟁력에 대한 평가도 긍정적이었다. S&P는 삼성전자가 최신 HBM4 제품에 1c D램과 4나노 베이스 다이(Base Die)를 적용해 기술 경쟁력을 높였으며, 이전 세대인 HBM3E에서 지적됐던 수율 문제도 상당 부분 개선된 것으로 판단했다.

파운드리 사업 역시 회복세가 기대됐다. 선단 공정 수율이 안정화되는 가운데 업계 1위인 TSMC의 생산능력 부족이 이어질 경우 삼성전자가 주요 고객사의 대안으로 부상할 가능성이 있다고 S&P는 분석했다.

재무 건전성도 긍정적으로 평가됐다. 삼성전자의 연간 설비투자는 생산능력 확대에 따라 2025년 52조원에서 향후 2년간 81조~84조원 수준으로 늘어날 전망이다. 다만 대규모 현금 창출 능력을 바탕으로 잉여현금흐름은 지난해 33조원에서 올해 201조원, 내년에는 288조원까지 증가할 것으로 추정됐다.

시장에서는 AI 반도체 투자 확대가 메모리 업황을 장기간 견인할 가능성이 커지면서 삼성전자의 실적 회복 기대감도 한층 높아지고 있다는 평가가 나온다. 특히 HBM과 파운드리 사업에서 기술 경쟁력을 입증할 경우 메모리 중심 기업을 넘어 AI 반도체 생태계 전반에서 영향력을 확대할 수 있을 것으로 전망된다.