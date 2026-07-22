국내 사전 판매 28일, 내달 7일 전 세계 순차 출시 갤럭시 Z 폴드8·울트라·플립8 등 라인업 확대 더 얇고, 더 강한 디스플레이, ‘플렉스 티타늄’ 구현 에이전트 AI 경험 제공…대용량 배터리 탑재 등

[헤럴드경제(런던)=고재우 기자] 삼성 폴더블폰이 또 한번 진화했다. 갤럭시 Z 폴드8을 공개하며, 본격적인 ‘4대3’ 비율 폴더블폰 시대 개막을 알렸다.

7년 전 삼성이 세계 최초 폴더블폰을 선보였을 당시, 일부 외신은 ‘핫도그나 접어라’는 조롱에 가까운 평가를 내놓았다. 하지만 삼성은 폴더블폰 시장의 성장 가능성을 입증하면서 확실한 주도권을 이어가고 있다.

삼성은 새로워진 ‘4대3’ 비율 폴더블폰으로 또 한번 시장 독주를 이어간다. 애플 ‘아이폰 폴더블폰’ 등장을 앞두고 ‘4대3’ 비율 폴더블폰 초기 주도권을 선점했다.

22일(현지 시간) 영국 런던 올드 빌링스케이트에서 열린 ‘갤럭시 언팩 2026’에서 삼성전자는 갤럭시 Z 폴드8, 갤럭시 Z 폴드8 울트라, 갤럭시 Z 플립8 등 을 공개했다.

갤럭시 Z 시리즈 국내 사전 판매는 이달 28일부터 다음 달 3일까지 진행된다. 오는 8월 7일부터 한국을 포함한 미국, 영국, 인도, 브라질 등 글로벌 주요 시장에 순차 출시된다.

가격은 12㎇ 메모리, 256㎇ 스토리지 모델 기준 갤럭시 Z 폴드8 227만8100원, 갤럭시 Z 폴드8 울트라 257만7300원, 갤럭시 Z 플립8 168만3000원이다. 세 가지 제품 모두 그라파이트와 크림 색상 등으로 출시된다.

▶고객 맞춤형 갤럭시 Z 시리즈 출격, 더 얇고 또 강하게= ▷갤럭시 Z 폴드8, 콘텐츠 몰입 ▷Z 폴드8 울트라, 생산성 극대화 ▷갤럭시 Z 플립8 개성 표현 및 인공지능(AI) 경험 최적화 등을 통해 이용자 선택권이 대폭 강화됐다.

세부적으로 갤럭시 Z 폴드8는 접었을 때 138.4㎜(5.5형·10대16 비율) 커버 화면은 메시지, 소셜 미디어, 숏폼 영상 등 일상 사용에 편리하다. 펼쳤을 때 193.2㎜ (7.6형·4대3 비율) 메인 화면은 영상, 독서, 게임, 웹 서핑 등에 최적화됐다. 무게는 201g이지만, 배터리는 4800mAh가 탑재됐다.

갤럭시 Z 폴드 8에 적용된 5000만 화소 듀얼 카메라는 광각과 초광각 촬영에서 고해상도 화질을 구현한다. 듀얼 레코딩은 전후면 카메라를 동시에 촬영할 수 있다. 촬영 대상과 촬영자의 모습을 함께 담는 게 가능하다. 마이 팬캠 기능은 선택한 인물을 중심으로 편집해 준다.

갤럭시 최상위 제품인 갤럭시 Z 폴드8 울트라는 메인 화면 203.1㎜(8형)이 넓어 멀티태스킹에 적합하다. 215g의 가벼운 무게는 물론, 화면을 펼쳤을 때 역대 폴드 제품 중에서 가장 얇은 4.1㎜ 두께를 자랑한다.

또 2억 화소 카메라는 고해상도로 작은 디테일까지 표현한다. 새롭게 지원하는 2억 화소 모드 HDR 기은로 사진의 디테일과 색 표현력을 더욱 높였다. 폴드 시리즈 최초로 탑재한 5천만 화소 초광각 카메라는 넓은 화각을 활용한 촬영부터 접사 촬영까지 디테일한 이미지를 담아낸다.

갤럭시 Z 폴드8 울트라는 멀티태스킹을 넘어 AI 기반 작업까지 빠르고 안정적으로 처리할 수 있다. 갤럭시용 스냅드래곤 8 엘리트 5세대 모바일 플랫폼이 탑재돼, 대화면에서 여러 가지 작업을 수행할 수 있도록 했다. 5000mAh 대용량 배터리도 탑재됐다. 또 갤럭시 Z 시리즈 최초로 최대 45W 고속 충전과 듀얼 패스 충전 시스템이 적용됐다.

갤럭시 Z 플립8은 사용자의 개성 표현과 AI 사용 경험에 최적화됐다. 역대 갤럭시 Z 플립 중 가장 얇고 가벼운 무게 180g, 두께 6.1㎜ 등이다.

갤럭시 Z 플립8 커버 디스플레이인 플렉스윈도우는 AI 중심의 인터페이스로 한층 발전됐다. 이용자는 기기를 펼치지 않고도 퀵패널과 앱트레이를 활용해 앱과 주요 기능, 맞춤형 정보를 확인할 수 있다. 5000만 화소 광각 카메라와 AI 기반 프로비주얼 엔진은 인물 사진은 물론 일상 사진까지 선명하게 담아낸다.

갤럭시 Z 시리즈에는 티타늄 합금 필름과 강화 티타늄 플레이트를 결합한 ‘플렉스 티타늄’ 기술이 최초로 적용됐다. 내구성이 강화된 것은 물론, 화면 주름이 현저하게 준 이유다.

▶폴더블에 최적화된 에이전트 AI, 보안 위협도 ‘이상무’= 갤럭시 Z 시리즈는 갤럭시 AI와 제미나이 인텔리전스를 기반으로, 사용자의 상황을 이해하고 필요한 작업을 자연스럽게 연결하는 에이전트형 AI 경험을 제공한다.

모바일폰에 처음 탑재된 제미나이 인텔리전스는 기존보다 고도화된 서비스를 지원한다. 사용자가 보고 있는 화면과 콘텐츠의 맥락을 이해해 작업 효율적으로 수행하는 식이다. 특히 배달, 예약, 쇼핑 등 약 40개의 앱을 자동으로 실행하고, 주변 레스토랑 검색과 예약, 일정 관리, 티켓 조회 등도 처리 가능하다.

나우 넛지는 사용자의 상황과 맥락을 파악해 사용자가 다음 행동을 자연스럽게 이어갈 수 있도록 제안한다. 폴더블 대화면에서는 대화 창과 함께 정보 탐색부터 실행까지 시각적으로 확인할 수 있다. 나우 브리프는 이용자의 일상과 관심사, 사용 패턴을 기반으로 일정, 뉴스, 헬스 등을 제공한다.

AI 기능은 안심하고 사용할 수 있도록 보안 체계가 강화됐다. 삼성 녹스는 칩셋부터 기기 전반까지 신뢰 기반 포괄적인 보안 체계를 제공한다. 퍼스널 데이터 엔진은 개인화된 AI 기능을 기기 내에서 처리한다. 녹스 볼트는 주요 정보를 기기 내 물리적으로 분리된 보안 영역에서 안전하게 보호된다.

강화된 개인정보 보호 알림 기능은 위험을 사전에 식별해 이용자에게 실시간으로 알려준다. 불필요한 백그라운드 권한 접근 등 잠재적인 위험도 사전에 알려준다.

아울러 삼성전자는 256㎇ 모델을 사전 구매한 고객에게 512㎇ 모델로 저장 용량을 업그레이드해주는 더블 스토리지 할인 혜택을 지원한다. 갤럭시 Z 폴드8 울트라·폴드8 512GB 모델을 사전 구매한 고객에게는 1TB 모델과의 가격 차액의 절반 수준인 31만700원을 추가 결제하면 1TB 모델을 받을 수 있다.

노태문 삼성전자 DX부문 사장은 “AI가 진화할수록 모바일 기기는 이용자와 가장 가까운 접점이 될 것”이라며 “새로운 갤럭시 Z 시리즈는 모바일 경험을 한 단계 진화하고, 이용자 맞춤형 서비스를 제공해 차세대 인텔리전스 시대를 열어갈 것”이라고 말했다.